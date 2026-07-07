Escándalo: jugador egipcio acusa Mundial arreglado por Argentina

Un seleccionado de Egipto desató la polémica tras denunciar que la Copa del Mundo 2026 busca favorecer a Argentina. La transmisión le cortó el micrófono abruptamente en plena entrevista.

El delantero Mostafa Ziko protagonizó una explosiva entrevista luego de que la selección de Egipto quedara eliminada del Mundial 2026 a manos de Argentina. Tras la agónica derrota por 3-2, que le dio el pase a cuartos de final a los sudamericanos, el jugador acusó abiertamente a la FIFA de arreglar el torneo.

Duras críticas al arbitraje

El atacante no ocultó su profunda frustración tras el pitazo final y arremetió directamente contra las decisiones de los jueces. En diálogo con la transmisión oficial, aseguró que el destino de su equipo ya estaba definido antes de pisar la cancha.

El descargo de Ziko apuntó a un supuesto favoritismo explícito hacia el conjunto argentino para asegurar su avance en la cita planetaria.

"El campeonato está amañado"

Sin filtros, el futbolista africano lanzó graves acusaciones contra el ente rector del fútbol mundial por el desenlace del compromiso.

“El árbitro fue injusto, con una opresión clara y evidente. Están desperdiciando el esfuerzo de todo un pueblo para nada. El resultado ya estaba decidido de antemano. Un partido amañado”, disparó Mostafa Ziko.

Antes de que la situación escalara aún más, el seleccionado egipcio envió un mensaje cargado de ironía: “Nos disculpamos con los aficionados egipcios... El campeonato está amañado. Felicitaciones a Argentina por la Copa del Mundo”.

Abrupto corte de micrófono

El tenso momento televisivo culminó con un acto de censura en directo. Mientras el deportista continuaba con sus airados reclamos frente a la cámara, la entrevista fue interrumpida de manera repentina.

El periodista a cargo le retiró el micrófono sin previo aviso. Inmediatamente, Ziko fue apartado del plano de la transmisión oficial, cerrando un episodio que ya genera repercusión internacional.