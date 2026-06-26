Delcy Rodríguez eleva a 589 los fallecidos por terremotos en Venezuela

Delcy Rodríguez actualizó el dramático balance tras el doble sismo y ordenó el despliegue de las Fuerzas Armadas para tomar el control de las zonas devastadas.

La cifra de víctimas fatales por los sismos de magnitud 7,2 y 7,5 se elevó a 589, según confirmó la presidenta encargada Delcy Rodríguez. Durante la jornada de este viernes, la autoridad entregó un nuevo balance de la emergencia en Venezuela y detalló el despliegue estatal para enfrentar la crisis.

Despliegue militar tras el colapso

La Guaira ha sido uno de los estados costeros más golpeados por la emergencia, registrando graves daños estructurales y edificios completamente colapsados tras los temblores.

Ante este nivel de destrucción, Delcy Rodríguez ordenó militarizar la zona para reforzar el control territorial de manera inmediata.

La medida busca facilitar las labores de emergencia, apoyar la asistencia humanitaria y coordinar a los distintos equipos de rescate desplegados en el terreno.

"Hemos rescatado decenas de personas"

El panorama en el país caribeño se mantiene crítico debido a la constante actividad geológica posterior a los dos movimientos telúricos principales.

El gobierno ha mantenido activos a los equipos de búsqueda, quienes trabajan a contrarreloj para remover escombros y ubicar a los sobrevivientes.

"Hemos rescatado con vida decenas de personas (...) a esta hora se han producido 214 réplicas en nuestro territorio", aseguró la autoridad venezolana sobre el desarrollo de la tragedia.

Heridos y afectación a familias

El impacto del doble terremoto en Venezuela ha sido devastador no solo para la infraestructura crítica, sino también para el sistema sanitario local.

Los equipos de salud pública trabajan al límite, ya que el reporte oficial también da cuenta de 2.980 heridos que requieren atención médica de urgencia.

Mientras tanto, continúa el complejo levantamiento de información territorial para cifrar a las personas que aún figuran como desaparecidas.