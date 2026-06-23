Caen dos sospechosos por muerte de niño de 12 años en San Bernardo

Carabineros concretó las capturas tras múltiples allanamientos en la comuna. Los sujetos estarían involucrados en la violenta encerrona donde el menor fue arrastrado en su escape.

Durante la tarde de este martes, Carabineros detuvo a dos sospechosos de participar en la violenta encerrona que terminó con la muerte de un niño de 12 años en San Bernardo. Las capturas se lograron tras una serie de allanamientos simultáneos ordenados por el Ministerio Público en el sector sur de la capital.

Allanamientos en San Bernardo

Para dar con el paradero de los presuntos responsables, la Fiscalía emanó cuatro órdenes de detención y ocho mandatos de entrada y registro en distintos domicilios de la comuna.

En medio de estas diligencias operativas, el personal policial logró la captura de dos de los cuatro individuos que ya se encuentran identificados por su presunta participación en el crimen.

Los aprehendidos permanecerán recluidos en una unidad policial de la zona durante la noche, a la espera de su respectivo control de detención y posterior formalización.

Arrastrado por kilómetros

El fatal asalto ocurrió durante la madrugada del martes. El niño de 12 años viajaba junto a su padre y su tía desde el Aeropuerto de Santiago en Pudahuel, con destino final hacia Puente Alto.

Un error de navegación en la ruta los desvió hasta San Bernardo. En ese trayecto fueron interceptados sorpresivamente por un grupo de antisociales que buscaba sustraerles el vehículo.

En un intento desesperado por escapar del robo, el menor de edad quedó atrapado con el cinturón de seguridad. A raíz de esto, fue arrastrado por varios kilómetros a alta velocidad, lo que le provocó la muerte.

Robo previo a una bencinera

Los antecedentes de la investigación revelaron que la banda delictual ya mantenía un intenso raid delictual durante esa misma madrugada.

Minutos antes de la fatal encerrona, los sujetos asaltaron una estación de servicio ubicada en la misma comuna de San Bernardo.

En dicho servicentro sustrajeron el automóvil que, momentos más tarde, utilizaron para interceptar a la familia de la joven víctima.