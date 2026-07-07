Muere joven chileno que fue como voluntario a combatir en guerra entre Rusia y Ucrania

Fabián Fernández viajó en secreto a Europa para unirse al Ejército ucraniano. Tras ser reportado como desaparecido en acción, su familia confirmó el trágico desenlace provocado por un dron.

Un joven chileno de 21 años, identificado como Fabián Fernández Espinosa, falleció combatiendo como soldado profesional en la guerra de Ucrania. El deceso del oriundo de Punta Arenas fue confirmado este lunes por su familia, luego de que el exgrumete de la Armada de Chile viajara a Europa durante febrero pasado para luchar contra las fuerzas de Rusia.

El viaje en secreto desde Punta Arenas

El joven puntarenense siempre manifestó un fuerte interés por la vida militar. Sin embargo, su decisión de unirse a las filas ucranianas la tomó a espaldas de su círculo íntimo, sabiendo que no contarían con su aprobación.

Para lograr su cometido, Fernández les aseguró a sus familiares que viajaría a trabajar temporalmente al Parque Nacional Torres del Paine. Su madre, Vanessa Espinosa, recién se enteró de su verdadero paradero en abril.

"Él viajó a Ucrania en febrero de este año para desempeñarse en el Ejército ucraniano como soldado profesional, porque tenía una vocación militar gigante. Sin embargo, se fue a escondidas de mí", explicó la madre al diario El Pingüino.

La última llamada antes de su desaparición

El último contacto entre Vanessa Espinosa y su hijo se produjo el 1 de julio a través de una videollamada, horas antes de que el magallánico enfrentara un nuevo despliegue en el frente de batalla.

“Me dijo: 'Mamá, me voy a misión, voy como jefe de escuadrón'. Le pregunté con quién iba y me respondió que esa era su tercera misión. Antes de cortar me dijo: 'Reza mucho por mí para que vuelva sin novedad'”, relató su madre.

Tras esa operación, el contingente ucraniano regresó con varios soldados heridos, pero Fabián no volvió. Inmediatamente, el joven de 21 años fue declarado como desaparecido en acción por las fuerzas locales.

El dolor por la confirmación de la tragedia

Luego de varios días de profunda incertidumbre, un amigo del chileno que también se encuentra combatiendo en el país europeo se contactó con la familia para confirmar su fallecimiento.

“Lo más terrible de todo es enfrentar el dolor de no poder recuperar a mi hijo, ni siquiera lo que quede de su cuerpo, porque un dron lanzó una bomba directamente en el lugar donde él estaba”, expresó la madre entre lágrimas, evidenciando la cruda realidad que enfrentan los voluntarios extranjeros en el conflicto.