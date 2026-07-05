El bebé permanece hospitalizado en estado estable, mientras la Fiscalía de Alto Hospicio investiga cómo fue expuesto a la droga y el Juzgado de Familia decretó medidas de protección para los menores.

La Fiscalía de Alto Hospicio, junto a la Policía de Investigaciones (PDI), investiga un grave caso ocurrido en la región de Tarapacá, luego de que un lactante de ocho meses diera positivo a cocaína tras ser internado de urgencia en el Hospital Regional de Iquique.

El caso quedó al descubierto cuando el personal médico detectó la presencia de la sustancia ilícita en los exámenes realizados al menor y presentó la denuncia correspondiente ante el Ministerio Público.

El bebé ingresó al hospital con un cuadro convulsivo

Según informó la Fiscalía, el lactante fue llevado inicialmente al Hospital de Alto Hospicio por su padre y otro adulto, luego de presentar un severo cuadro convulsivo.

Debido a la gravedad de su estado, esa misma noche fue derivado al Hospital Regional de Iquique, donde permaneció bajo atención médica especializada.

Sin embargo, la actitud de los adultos llamó la atención del personal de salud.

"Tras dejar al menor en el recinto hospitalario, el padre y el otro sujeto se van del lugar y se desconoce su paradero hasta el día de hoy", explicó la fiscal subrogante María Alejandra Jorquera.