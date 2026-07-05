Lactante de 8 meses dio positivo a cocaína en Iquique: Fiscalía busca a sus padres
- Domingo 5 de julio de 2026
- 11:24 hrs
El bebé permanece hospitalizado en estado estable, mientras la Fiscalía de Alto Hospicio investiga cómo fue expuesto a la droga y el Juzgado de Familia decretó medidas de protección para los menores.
La Fiscalía de Alto Hospicio, junto a la Policía de Investigaciones (PDI), investiga un grave caso ocurrido en la región de Tarapacá, luego de que un lactante de ocho meses diera positivo a cocaína tras ser internado de urgencia en el Hospital Regional de Iquique.
El caso quedó al descubierto cuando el personal médico detectó la presencia de la sustancia ilícita en los exámenes realizados al menor y presentó la denuncia correspondiente ante el Ministerio Público.
El bebé ingresó al hospital con un cuadro convulsivo
Según informó la Fiscalía, el lactante fue llevado inicialmente al Hospital de Alto Hospicio por su padre y otro adulto, luego de presentar un severo cuadro convulsivo.
Debido a la gravedad de su estado, esa misma noche fue derivado al Hospital Regional de Iquique, donde permaneció bajo atención médica especializada.
Sin embargo, la actitud de los adultos llamó la atención del personal de salud.
"Tras dejar al menor en el recinto hospitalario, el padre y el otro sujeto se van del lugar y se desconoce su paradero hasta el día de hoy", explicó la fiscal subrogante María Alejandra Jorquera.
Examen confirmó presencia de cocaína
El pasado 3 de julio, un examen de orina practicado al lactante confirmó que había estado expuesto a cocaína.
Hasta ahora, las autoridades desconocen cómo el menor tuvo contacto con la droga, por lo que la ubicación de sus padres es considerada fundamental para esclarecer los hechos.
La investigación quedó a cargo de la Fiscalía y la PDI, que realizan diversas diligencias para establecer las circunstancias en que ocurrió la intoxicación.
Tribunal decretó medidas de protección
Ante el riesgo para el menor y su entorno familiar, la Fiscalía solicitó al Juzgado de Familia la adopción de medidas cautelares de protección.
El tribunal acogió la petición y decretó la prohibición absoluta de que ambos padres se acerquen a los niños, mientras avanza la investigación.
En tanto, el lactante permanece hospitalizado y, según la información entregada por las autoridades, se encuentra estable, aunque continúa bajo observación médica.