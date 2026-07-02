La víctima fue encontrada sin vida en la vía pública durante la mañana de este jueves. La Fiscalía instruyó diligencias a la PDI para esclarecer las circunstancias del fallecimiento.

La Policía de Investigaciones (PDI) realiza diligencias para esclarecer la muerte de un hombre cuyo cuerpo fue encontrado la mañana de este jueves en la ruta que conecta la comuna de Constitución con el puerto de Maguillines, en la región del Maule.

El hallazgo ocurrió en plena vía pública, pasado el primer mirador en dirección al sector Cerro de Arena, donde conductores y transeúntes advirtieron la presencia del cuerpo y dieron aviso a Carabineros.

Fiscalía instruyó diligencias a la PDI

Tras recibir la denuncia, personal de Carabineros llegó al lugar y aisló el sitio del suceso para resguardar las evidencias.

Posteriormente, el fiscal de flagrancia de Constitución ordenó la concurrencia de detectives de la PDI de Linares, quienes quedaron a cargo de las primeras pericias para establecer cómo ocurrió el fallecimiento.