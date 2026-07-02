Hallan cuerpo de un hombre en ruta entre Constitución y Maguillines: investigan causas de su muerte
- Jueves 2 de julio de 2026
- 19:30 hrs
La víctima fue encontrada sin vida en la vía pública durante la mañana de este jueves. La Fiscalía instruyó diligencias a la PDI para esclarecer las circunstancias del fallecimiento.
La Policía de Investigaciones (PDI) realiza diligencias para esclarecer la muerte de un hombre cuyo cuerpo fue encontrado la mañana de este jueves en la ruta que conecta la comuna de Constitución con el puerto de Maguillines, en la región del Maule.
El hallazgo ocurrió en plena vía pública, pasado el primer mirador en dirección al sector Cerro de Arena, donde conductores y transeúntes advirtieron la presencia del cuerpo y dieron aviso a Carabineros.
Fiscalía instruyó diligencias a la PDI
Tras recibir la denuncia, personal de Carabineros llegó al lugar y aisló el sitio del suceso para resguardar las evidencias.
Posteriormente, el fiscal de flagrancia de Constitución ordenó la concurrencia de detectives de la PDI de Linares, quienes quedaron a cargo de las primeras pericias para establecer cómo ocurrió el fallecimiento.
Se investigan distintas hipótesis
De manera preliminar, los investigadores manejan diversas líneas de investigación, entre ellas una posible caída desde un cerro cercano o un eventual atropello.
Sin embargo, hasta ahora ninguna de estas hipótesis ha sido confirmada y será el trabajo pericial el que permitirá determinar la dinámica de los hechos.
Víctima aún no ha sido identificada
Hasta el momento, la identidad del fallecido no ha sido establecida oficialmente.
Las autoridades señalaron que será la investigación encabezada por la Fiscalía y la PDI la que permita esclarecer las circunstancias de la muerte y determinar si existió o no participación de terceros.