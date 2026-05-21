Grave denuncia: Funcionaria de la PDI acusa delito de connotación sexual al interior de cuartel en Talca

La denunciante es una funcionaria activa de la institución civil, quien fue incorporada de manera inmediata al programa de protección de testigos del Ministerio Público.

Un hecho de la máxima gravedad sacude las filas de la Región Policial del Maule. El Ministerio Público y la Policía de Investigaciones de Chile (PDI) se encuentran indagando una denuncia por un presunto delito de connotación sexual ocurrido al interior de un recinto de la institución en la ciudad de Talca.

La gravedad del caso activó de forma automática los protocolos internos de la policía civil y las directrices de resguardo de los tribunales de justicia, manteniendo el caso bajo un estricto cordón de reserva para proteger la integridad de la víctima.

Protección inmediata a la víctima

De acuerdo con los primeros antecedentes policiales y judiciales recopilados, la denunciante corresponde a una funcionaria en servicio activo de la PDI.

Tras estampar la denuncia formal ante las autoridades correspondientes, la Fiscalía dispuso de manera prioritaria que la mujer quedara bajo la cobertura y resguardo del programa de protección de víctimas y testigos del Ministerio Público. Esta medida busca asegurar su estabilidad psicológica, evitar eventuales represalias internas y garantizar su seguridad durante el desarrollo de la indagatoria.

Investigación interna y penal en curso

Fuentes ligadas al caso confirmaron que la denuncia se tramita bajo dos carriles paralelos:

Vía Penal: La Fiscalía Local de Talca lidera las diligencias técnico-científicas para esclarecer las circunstancias exactas en que habrían ocurrido los hechos denunciados dentro del cuartel policial, además de determinar la identidad y el grado de responsabilidad del o los presuntos autores.

Vía Administrativa: La PDI instruyó la apertura inmediata de un sumario administrativo con el fin de determinar eventuales fallas a la probidad, establecer responsabilidades de mando y aplicar las máximas sanciones institucionales en caso de comprobarse el delito en dependencias fiscales.

Debido a la naturaleza de los delitos de connotación sexual y a la calidad funcionaria de la víctima, tanto la Fiscalía como la Policía de Investigaciones han declinado entregar declaraciones oficiales detalladas.