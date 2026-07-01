Gobierno refuerza calles y alista bono extra para Carabineros
- Miércoles 1 de julio de 2026
- 11:42 hrs
El Ejecutivo activó un nuevo plan para aumentar el patrullaje preventivo. Además, analiza entregar asignaciones especiales para subir el sueldo de los funcionarios en sectores de alto riesgo.
Desde la semana pasada, el Gobierno implementó una nueva estrategia para intensificar el despliegue de Carabineros en las distintas calles del país.
Despliegue de unidades especializadas
La medida impulsada desde La Moneda responde directamente a la necesidad de aumentar la fiscalización y prevención de delitos. Esta fórmula ya comenzó a aplicarse en recientes intervenciones territoriales.
Para asegurar la efectividad de la estrategia, los operativos han requerido movilizar no solo a los patrullajes de rutina, sino también a unidades especializadas de la policía uniformada.
Incentivos para zonas complejas
A la par de la mayor presencia policial, el Ejecutivo trabaja en un diseño para mejorar las condiciones salariales del personal en terreno. Fuentes de gobierno sostienen que actualmente se analizan nuevas gratificaciones económicas.
El plan apunta a establecer asignaciones especiales que aumentarán directamente la remuneración de aquellos Carabineros que sean destinados a las zonas catalogadas como más peligrosas.