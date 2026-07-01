Gobierno refuerza calles y alista bono extra para Carabineros

El Ejecutivo activó un nuevo plan para aumentar el patrullaje preventivo. Además, analiza entregar asignaciones especiales para subir el sueldo de los funcionarios en sectores de alto riesgo.

Desde la semana pasada, el Gobierno implementó una nueva estrategia para intensificar el despliegue de Carabineros en las distintas calles del país. La iniciativa busca hacer frente a la crisis de seguridad mediante operativos policiales de alto impacto, contemplando además una serie de beneficios económicos para la institución.

Despliegue de unidades especializadas

La medida impulsada desde La Moneda responde directamente a la necesidad de aumentar la fiscalización y prevención de delitos. Esta fórmula ya comenzó a aplicarse en recientes intervenciones territoriales.

Para asegurar la efectividad de la estrategia, los operativos han requerido movilizar no solo a los patrullajes de rutina, sino también a unidades especializadas de la policía uniformada. El objetivo central es mantener una postura activa y disuasiva frente al crimen organizado.

Incentivos para zonas complejas

A la par de la mayor presencia policial, el Ejecutivo trabaja en un diseño para mejorar las condiciones salariales del personal en terreno. Fuentes de gobierno sostienen que actualmente se analizan nuevas gratificaciones económicas.

El plan apunta a establecer asignaciones especiales que aumentarán directamente la remuneración de aquellos Carabineros que sean destinados a las zonas catalogadas como más peligrosas. Con esto, se busca incentivar y respaldar la labor en áreas de alta complejidad delictual.