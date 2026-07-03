El Ejecutivo planteó que la productora instale una estructura que proteja la cancha o traslade el espectáculo a la explanada del Estadio Nacional o al Parque Cerrillos.

La realización de los esperados conciertos de BTS en Chile continúa en evaluación. Este viernes, la ministra del Deporte, Natalia Duco, se refirió a las dificultades técnicas que presenta el montaje del espectáculo en el Estadio Nacional y anunció que el Gobierno trabaja en alternativas para que el evento pueda desarrollarse sin comprometer la infraestructura del recinto.

La principal preocupación radica en el peso del escenario y los equipos necesarios para el show de la banda surcoreana, cuya estructura supera las 600 toneladas, una carga que el coliseo de Ñuñoa no podría soportar en su configuración actual.

Las dos alternativas que propone el Gobierno

Durante un punto de prensa, la ministra explicó que el Ejecutivo ha planteado dos opciones a la productora encargada del evento para viabilizar los conciertos.

La primera consiste en instalar una estructura especial que permita distribuir el peso del montaje y proteger tanto la cancha como la infraestructura del estadio.

"Nuestro compromiso es que el concierto pueda realizarse respetando las normas que protegen el Estadio Nacional. Para ello se han ofrecido dos nuevas soluciones. Primero: que la productora incorpore una estructura tipo mecano, que distribuya las cargas y proteja la cancha", señaló Natalia Duco.