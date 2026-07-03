Gobierno propone dos alternativas para que BTS pueda realizar sus conciertos en el Estadio Nacional
- Viernes 3 de julio de 2026
- 19:38 hrs
El Ejecutivo planteó que la productora instale una estructura que proteja la cancha o traslade el espectáculo a la explanada del Estadio Nacional o al Parque Cerrillos.
La realización de los esperados conciertos de BTS en Chile continúa en evaluación. Este viernes, la ministra del Deporte, Natalia Duco, se refirió a las dificultades técnicas que presenta el montaje del espectáculo en el Estadio Nacional y anunció que el Gobierno trabaja en alternativas para que el evento pueda desarrollarse sin comprometer la infraestructura del recinto.
La principal preocupación radica en el peso del escenario y los equipos necesarios para el show de la banda surcoreana, cuya estructura supera las 600 toneladas, una carga que el coliseo de Ñuñoa no podría soportar en su configuración actual.
Las dos alternativas que propone el Gobierno
Durante un punto de prensa, la ministra explicó que el Ejecutivo ha planteado dos opciones a la productora encargada del evento para viabilizar los conciertos.
La primera consiste en instalar una estructura especial que permita distribuir el peso del montaje y proteger tanto la cancha como la infraestructura del estadio.
"Nuestro compromiso es que el concierto pueda realizarse respetando las normas que protegen el Estadio Nacional. Para ello se han ofrecido dos nuevas soluciones. Primero: que la productora incorpore una estructura tipo mecano, que distribuya las cargas y proteja la cancha", señaló Natalia Duco.
Explanada del Estadio Nacional y Parque Cerrillos como alternativas
La ministra indicó que, si la productora descarta la primera propuesta, el Gobierno está dispuesto a facilitar otros espacios que sí cuentan con las condiciones necesarias para albergar un espectáculo de estas características.
Entre las opciones mencionadas se encuentran la explanada del Estadio Nacional y el Parque Cerrillos, recintos cuyas fechas ya estarían reservadas de manera preventiva.
"Si la productora no toma la primera solución, y tomando la experiencia que ha ocurrido en otros países con este concierto, el Gobierno está disponible para ayudar a facilitar otros recintos aptos para realizar el concierto, como son la explanada del Estadio Nacional o el Parque Cerrillos, cuyas fechas ya tenemos previamente reservadas si la productora nos dice que sí", explicó la secretaria de Estado.
Evaluación se ha extendido por más de 10 meses
Natalia Duco enfatizó que la situación no responde a una decisión improvisada, sino a un proceso técnico que comenzó hace varios meses.
La autoridad recordó que la productora solicitó el uso del Estadio Nacional en septiembre de 2025 y que, desde entonces, se han realizado diversas evaluaciones para compatibilizar la realización de eventos masivos con la protección de uno de los principales recintos deportivos del país.
"Aquí no hubo una decisión apresurada ni arbitraria; hubo un proceso de evaluación que ha durado más de 10 meses", afirmó.
Por ahora, la realización de los conciertos dependerá de la decisión que adopte la productora respecto de las alternativas propuestas por el Gobierno para garantizar tanto el desarrollo del espectáculo como la conservación del Estadio Nacional.