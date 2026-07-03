Gobierno expulsa a 45 extranjeros colombianos y dominicanos en operativo aéreo de la FACh
- Viernes 3 de julio de 2026
- 19:07 hrs
Un nuevo vuelo permitió expulsar a 45 ciudadanos colombianos y dominicanos. Según el Servicio Nacional de Migraciones, en lo que va del año ya se han concretado 1.102 expulsiones administrativas y judiciales.
El Gobierno informó este viernes la realización de un nuevo vuelo de expulsión de ciudadanos extranjeros que permanecían de manera irregular en Chile, operativo que elevó a 1.102 el total de expulsiones concretadas durante 2026.
De acuerdo con el Servicio Nacional de Migraciones, la cifra supera en un 3% el total anual registrado en 2022 y corresponde a personas que incumplieron la normativa migratoria o fueron objeto de resoluciones judiciales.
Nuevo vuelo expulsó a 45 personas
El operativo realizado este jueves contempló la expulsión administrativa de 45 ciudadanos extranjeros, de los cuales 37 eran de nacionalidad colombiana y ocho dominicanos.
Según la autoridad, la mayoría de los casos estaba relacionada con el ingreso al país a través de pasos no habilitados.
El traslado fue efectuado por la Fuerza Aérea de Chile (FACh) en un avión Boeing 737-300, que despegó desde Santiago, realizó una escala en Iquique y continuó rumbo a Bogotá, para posteriormente dirigirse a Santo Domingo.
Más de mil expulsiones en el primer semestre
El Servicio Nacional de Migraciones detalló que, durante el primer semestre de 2026, se concretaron 1.057 expulsiones, cifra que aumentó a 1.102 tras el último operativo.
Del total registrado este año:
932 corresponden a expulsiones administrativas.
125 fueron decretadas por resolución judicial.
El subsecretario del Interior, Máximo Pávez, destacó que el balance supera el total anual alcanzado en 2022.
"A la fecha, en 2026, se han registrado 1.102 expulsiones, lo que supera en un 3% el total anual del 2022", señaló.
También aumentan las salidas voluntarias
En paralelo, el director del Servicio Nacional de Migraciones, Frank Sauerbaum, informó que durante este año se han dictado 2.509 resoluciones de salida voluntaria, mecanismo administrativo que no implica necesariamente el abandono inmediato del país.
A ello se suman 4.112 salidas efectivas de ciudadanos venezolanos registradas desde el 3 de enero.
Según las cifras entregadas por la autoridad, al considerar las expulsiones ejecutadas, el operativo de esta semana y las salidas efectivas, el total de personas que han abandonado Chile durante 2026 asciende a 5.214.