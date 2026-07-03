Un nuevo vuelo permitió expulsar a 45 ciudadanos colombianos y dominicanos. Según el Servicio Nacional de Migraciones, en lo que va del año ya se han concretado 1.102 expulsiones administrativas y judiciales.

El Gobierno informó este viernes la realización de un nuevo vuelo de expulsión de ciudadanos extranjeros que permanecían de manera irregular en Chile, operativo que elevó a 1.102 el total de expulsiones concretadas durante 2026.

De acuerdo con el Servicio Nacional de Migraciones, la cifra supera en un 3% el total anual registrado en 2022 y corresponde a personas que incumplieron la normativa migratoria o fueron objeto de resoluciones judiciales.

Nuevo vuelo expulsó a 45 personas

El operativo realizado este jueves contempló la expulsión administrativa de 45 ciudadanos extranjeros, de los cuales 37 eran de nacionalidad colombiana y ocho dominicanos.

Según la autoridad, la mayoría de los casos estaba relacionada con el ingreso al país a través de pasos no habilitados.

El traslado fue efectuado por la Fuerza Aérea de Chile (FACh) en un avión Boeing 737-300, que despegó desde Santiago, realizó una escala en Iquique y continuó rumbo a Bogotá, para posteriormente dirigirse a Santo Domingo.