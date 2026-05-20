Cyberday impulsa más de 2.500 empleos con sueldos de hasta $910 mil en Chile
- Miércoles 20 de mayo de 2026
- 18:45 hrs
Los puestos disponibles incluyen operarios de bodega, order picker y cargos de distribución en distintas regiones del país.
El próximo Cyberday ya comenzó a generar movimiento en el mercado laboral chileno. Eurofirms Group Chile informó que actualmente mantiene más de 2.500 vacantes activas a nivel nacional, principalmente en las áreas de logística y retail.
Las ofertas laborales buscan responder al aumento de operaciones derivado del comercio electrónico durante períodos de alta demanda, especialmente en centros de distribución y preparación de pedidos.
Según la empresa, los sueldos fluctúan entre los $540 mil y los $910 mil, dependiendo del cargo y nivel de especialización.
Cuáles son los cargos más solicitados
Entre los perfiles más requeridos destacan funciones relacionadas con la operación logística y despacho de productos.
Los puestos más buscados son:
Operadores apiladores
Order picker
Operarios de bodega
Cargos de distribución
Preparación de pedidos
La compañía también informó que existen alternativas part-time para quienes buscan jornadas más flexibles o complementar ingresos.
Dónde están las vacantes
La mayoría de las ofertas se concentran en la Región Metropolitana, principalmente en comunas como:
Quilicura
Lampa
Pudahuel
San Bernardo
Renca
Además, también existen vacantes en regiones como Antofagasta y Ñuble.
Cómo postular
Las personas interesadas pueden revisar y postular directamente a través del sitio oficial de Eurofirms Group Chile – Encuentra Trabajo.
En la plataforma se puede registrar el perfil, filtrar por cargo o ubicación y enviar la postulación de manera online.
El impacto del Cyberday en el empleo
Desde la empresa destacaron que el crecimiento del comercio electrónico ha incrementado la necesidad de trabajadores operativos durante eventos masivos de ventas.
Vanesa Rosales, Staffing Leader de Eurofirms Group Chile, señaló que “la capacidad de adaptarse rápidamente a peaks de demanda es tan importante como la infraestructura logística misma”.
Además, sostuvo que este tipo de empleos temporales puede transformarse en una oportunidad de continuidad laboral para muchos trabajadores, especialmente jóvenes y personas que buscan reinsertarse en el mercado laboral.