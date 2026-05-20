Cyberday impulsa más de 2.500 empleos con sueldos de hasta $910 mil en Chile

Los puestos disponibles incluyen operarios de bodega, order picker y cargos de distribución en distintas regiones del país.

El próximo Cyberday ya comenzó a generar movimiento en el mercado laboral chileno. Eurofirms Group Chile informó que actualmente mantiene más de 2.500 vacantes activas a nivel nacional, principalmente en las áreas de logística y retail.

Las ofertas laborales buscan responder al aumento de operaciones derivado del comercio electrónico durante períodos de alta demanda, especialmente en centros de distribución y preparación de pedidos.

Según la empresa, los sueldos fluctúan entre los $540 mil y los $910 mil, dependiendo del cargo y nivel de especialización.

Cuáles son los cargos más solicitados

Entre los perfiles más requeridos destacan funciones relacionadas con la operación logística y despacho de productos.

Los puestos más buscados son:

Operadores apiladores

Order picker

Operarios de bodega

Cargos de distribución

Preparación de pedidos

La compañía también informó que existen alternativas part-time para quienes buscan jornadas más flexibles o complementar ingresos.