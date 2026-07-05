El Ministerio del Deporte y el IND informaron que revisarán la autorización de los shows luego de que la productora presentara modificaciones relacionadas con peso, distribución de cargas y protección del césped.

Los cuatro requisitos que deberá cumplir la productora

Pese a la apertura mostrada por las autoridades, la autorización aún no está asegurada.

El Ejecutivo indicó que la productora deberá entregar información adicional sobre cuatro aspectos considerados fundamentales para resguardar la infraestructura del principal recinto deportivo del país:

Cargas, presión y estructura de producción.

Sistema de protección y superficies de apoyo.

Operación del evento, incluyendo montaje, desmontaje y tránsito.

Plan de mitigación y manejo agronómico del césped.

Solo si estos antecedentes cumplen con las condiciones técnicas exigidas por el Ministerio del Deporte, podrá autorizarse la realización de los tres conciertos de BTS en el Estadio Nacional.

Gobierno anuncia cambios a la normativa

Junto con informar la reapertura de la evaluación, el Gobierno reiteró que mantiene su compromiso con la protección de los recintos deportivos, pero también con la realización de espectáculos internacionales en Chile.

En ese contexto, anunció que impulsará modificaciones a la normativa vigente para regular este tipo de eventos.

Entre los cambios que se propondrán se contempla la aplicación de multas a las productoras que vendan entradas sin contar previamente con todas las autorizaciones necesarias para desarrollar los espectáculos.

Con ello, el Ejecutivo busca evitar que situaciones similares vuelvan a repetirse y entregar mayores certezas tanto a los asistentes como a los organizadores de eventos masivos.