El Minsal advirtió que más de 143 mil menores no han completado su esquema de inmunización. Las autoridades llamaron a los padres a acudir a los vacunatorios para proteger a los niños.

El Ministerio de Salud (Minsal) presentó este miércoles la campaña "Chile contra el sarampión", iniciativa que busca aumentar la cobertura de vacunación infantil luego de detectar que más de 143 mil niños en el país aún no reciben la segunda dosis de la vacuna contra esta enfermedad.

La estrategia surge en medio del aumento de casos de sarampión en distintos países del continente. Si bien Chile se mantiene libre de transmisión comunitaria desde hace años, las autoridades sanitarias advirtieron que el riesgo de casos importados ha aumentado.

Minsal busca aumentar la cobertura de vacunación

La subsecretaria de Salud Pública, Alejandra Pizarro, explicó que el Programa Nacional de Inmunizaciones contempla la administración de dos dosis de la vacuna contra el sarampión: la primera a los 12 meses y la segunda a los 36 meses de edad.

No obstante, un importante número de menores aún no completa este esquema de protección.

Para revertir esta situación, el Ministerio de Salud anunció que enviará mensajes de texto y realizará llamados telefónicos a padres, madres y cuidadores de los niños que mantienen pendiente la segunda dosis.

"Queremos evitar la transmisión comunitaria de sarampión en el país, y la única forma de lograrlo es mantener una cobertura de vacunación superior al 95%", señaló la subsecretaria.