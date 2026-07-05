Chile refuerza vacunación contra el sarampión por aumento de casos en el continente
- Domingo 5 de julio de 2026
- 18:25 hrs
El Minsal advirtió que más de 143 mil menores no han completado su esquema de inmunización. Las autoridades llamaron a los padres a acudir a los vacunatorios para proteger a los niños.
El Ministerio de Salud (Minsal) presentó este miércoles la campaña "Chile contra el sarampión", iniciativa que busca aumentar la cobertura de vacunación infantil luego de detectar que más de 143 mil niños en el país aún no reciben la segunda dosis de la vacuna contra esta enfermedad.
La estrategia surge en medio del aumento de casos de sarampión en distintos países del continente. Si bien Chile se mantiene libre de transmisión comunitaria desde hace años, las autoridades sanitarias advirtieron que el riesgo de casos importados ha aumentado.
Minsal busca aumentar la cobertura de vacunación
La subsecretaria de Salud Pública, Alejandra Pizarro, explicó que el Programa Nacional de Inmunizaciones contempla la administración de dos dosis de la vacuna contra el sarampión: la primera a los 12 meses y la segunda a los 36 meses de edad.
No obstante, un importante número de menores aún no completa este esquema de protección.
Para revertir esta situación, el Ministerio de Salud anunció que enviará mensajes de texto y realizará llamados telefónicos a padres, madres y cuidadores de los niños que mantienen pendiente la segunda dosis.
"Queremos evitar la transmisión comunitaria de sarampión en el país, y la única forma de lograrlo es mantener una cobertura de vacunación superior al 95%", señaló la subsecretaria.
OPS alerta por aumento de casos en América
Durante el lanzamiento de la campaña, el representante de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) en Chile, Giovanni Escalante, advirtió que la situación epidemiológica en la región se ha deteriorado.
Según indicó, en las Américas ya se han confirmado más de 22 mil casos de sarampión, cifra que duplica la registrada durante el año pasado.
En ese contexto, explicó que una disminución en la cobertura de vacunación podría facilitar la propagación del virus si se registran contagios provenientes del extranjero.
¿Dónde vacunarse?
Las autoridades recordaron que los niños que no recibieron la vacuna en sus establecimientos educacionales pueden acudir a cualquier vacunatorio público, privado o en convenio con las Secretarías Regionales Ministeriales (Seremi) de Salud.
El Minsal reiteró el llamado a revisar el estado de vacunación de los menores y completar el esquema a tiempo, con el objetivo de mantener a Chile libre de transmisión del sarampión y proteger a la población frente a eventuales brotes.