Bencinas podrían bajar hasta $100 la próxima semana: ministra entrega positivo pronóstico
- Domingo 5 de julio de 2026
- 17:29 hrs
La titular de Energía señaló que existen señales favorables para una reducción en el precio de los combustibles. También explicó los alcances del proyecto "Ordenemos la Cuenta", que busca extender el subsidio eléctrico durante 2027.
Una positiva noticia podrían recibir los automovilistas durante la próxima semana. La ministra de Energía, Ximena Rincón, anticipó que el precio de las bencinas podría registrar una baja de hasta $100 por litro, dependiendo de la evolución del mercado y de los cálculos que realizará la Empresa Nacional del Petróleo (Enap).
En entrevista con La Tercera, la secretaria de Estado aseguró que las condiciones actuales permiten proyectar una disminución en el valor de los combustibles.
"Yo creo que hay buenas noticias, si todo sigue como está deberá bajar", afirmó.
La eventual rebaja debería quedar reflejada en el informe que Enap publicará el próximo miércoles, cuando corresponda la nueva actualización de precios bajo el sistema de ajustes cada tres semanas.
Gobierno defendió el alza aplicada al inicio del mandato
Durante la entrevista, Rincón también abordó el incremento en los combustibles aplicado al inicio del Gobierno del presidente José Antonio Kast.
Según explicó, mantener los precios congelados habría significado un costo cercano a US$2.000 millones para el Estado.
La ministra sostuvo que esos recursos habrían beneficiado principalmente a personas con vehículos particulares y mayores ingresos, por lo que el Ejecutivo optó por destinar los recursos a otras áreas, entre ellas el apoyo al transporte público en regiones y el impulso a la electromovilidad.
Proyecto busca evitar nuevas alzas en las cuentas de la luz
La titular de Energía también entregó detalles sobre el proyecto "Ordenemos la Cuenta", iniciativa que busca extender el subsidio eléctrico durante 2027 y evitar un aumento en las tarifas para los clientes.
Rincón recordó que en 2024 se aprobó una ley destinada a cubrir cerca de US$6.000 millones correspondientes a deuda e intereses acumulados con las empresas generadoras tras el congelamiento de las tarifas eléctricas durante la pandemia.
Sin embargo, ese mecanismo solo contempla subsidios hasta 2026, por lo que el nuevo proyecto busca mantener el beneficio durante el próximo año.
"Y con esto cerramos un ciclo, nos ponemos al día de una vez por todas", sostuvo la ministra.
Cambios a partir de 2028
De acuerdo con la propuesta del Ejecutivo, desde 2028 el cargo asociado a la deuda por el congelamiento tarifario disminuiría desde $22 a $9 por kilowatt.
No obstante, comenzaría a aplicarse un nuevo cargo de $5 por kilowatt destinado a financiar una deuda cercana a US$900 millones con las empresas distribuidoras.
La secretaria de Estado explicó que el proyecto ya fue trabajado con parlamentarios y que la intención del Gobierno es aprobarlo durante julio para evitar que entren en vigencia alzas contempladas en el esquema heredado de la administración anterior.
Beneficios especiales para el sur del país
La iniciativa también considera medidas específicas para las regiones de Los Ríos y Los Lagos, donde las tarifas eléctricas podrían verse más afectadas debido al término de una devolución de Transelec y a la falta de inversiones en infraestructura.
Además, el proyecto contempla la posibilidad de que el Gobierno negocie de manera voluntaria con empresas generadoras que mantienen contratos de mayor costo, con el objetivo de explorar reducciones en los precios de la energía.
Según explicó Rincón, cualquier conversación respetará plenamente los contratos vigentes y la certeza jurídica, buscando generar mejores condiciones para el sistema eléctrico y los consumidores.