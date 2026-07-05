La titular de Energía señaló que existen señales favorables para una reducción en el precio de los combustibles. También explicó los alcances del proyecto "Ordenemos la Cuenta", que busca extender el subsidio eléctrico durante 2027.

Una positiva noticia podrían recibir los automovilistas durante la próxima semana. La ministra de Energía, Ximena Rincón, anticipó que el precio de las bencinas podría registrar una baja de hasta $100 por litro, dependiendo de la evolución del mercado y de los cálculos que realizará la Empresa Nacional del Petróleo (Enap).

En entrevista con La Tercera, la secretaria de Estado aseguró que las condiciones actuales permiten proyectar una disminución en el valor de los combustibles.

"Yo creo que hay buenas noticias, si todo sigue como está deberá bajar", afirmó.

La eventual rebaja debería quedar reflejada en el informe que Enap publicará el próximo miércoles, cuando corresponda la nueva actualización de precios bajo el sistema de ajustes cada tres semanas.

Gobierno defendió el alza aplicada al inicio del mandato

Durante la entrevista, Rincón también abordó el incremento en los combustibles aplicado al inicio del Gobierno del presidente José Antonio Kast.

Según explicó, mantener los precios congelados habría significado un costo cercano a US$2.000 millones para el Estado.

La ministra sostuvo que esos recursos habrían beneficiado principalmente a personas con vehículos particulares y mayores ingresos, por lo que el Ejecutivo optó por destinar los recursos a otras áreas, entre ellas el apoyo al transporte público en regiones y el impulso a la electromovilidad.