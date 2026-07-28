Gira de la Ministra de Salud en el Maule suma avances pero desata molestia en Linares

La titular de la cartera, May Chomali, concentró su agenda en Parral y la inauguración de recintos de salud mental. Sin embargo, la decisión de excluir a la capital del Maule Sur de su recorrido oficial generó duros cuestionamientos locales debido a la crisis de infraestructura hospitalaria que arrastra la zona.

La reciente gira de la ministra de Salud, May Chomali, por la Región del Maule buscaba ser una jornada marcada por avances institucionales y trabajo conjunto en el territorio. Sin embargo, el diseño del itinerario terminó detonando un severo conflicto político. El recorrido, que incluyó importantes hitos para la red asistencial en diversas comunas, dejó un saldo de profunda indignación en Linares tras su exclusión de la agenda oficial.

La confirmación de que la titular del Minsal pasaría por Curicó, Constitución, Talca, Parral y Molina sin hacer una escala técnica en la capital provincial, cayó como un balde de agua fría en la zona. La situación elevó inmediatamente la tensión entre la administración comunal y las autoridades del Gobierno, evidenciando el desgaste de una comunidad que exige respuestas concretas a sus problemas de atención médica.

El duro descargo por el abandono hospitalario

El malestar generalizado en la ciudad fue canalizado con dureza por la máxima autoridad comunal a través de un video en redes sociales. "Vergüenza, rabia e impotencia es lo que tenemos que sentir los linarenses", fueron los conceptos utilizados por el alcalde, Mario Meza, para cuestionar abiertamente la decisión del nivel central.

El principal foco de este conflicto territorial radica en el paralizado y complejo proyecto del nuevo recinto médico base para la provincia. Según el análisis de la administración local, la infraestructura actual y las obras estancadas representan apenas un "vestigio que tenemos de reconstruir un hospital". Para los habitantes y gremios de la zona, la presencia de la secretaria de Estado en la comuna era un gesto mínimo y fundamental para entregar certezas sobre el futuro de una obra clave que debe atender a miles de pacientes.

La molestia apunta directamente a lo que consideran una falta de voluntad política para enfrentar los problemas de frente. Desde el municipio aseguraron categóricamente que, al omitir la ciudad de su ruta, la ministra "no dará la cara, no habrá ninguna explicación" ante la ciudadanía. En esa misma línea, emplazaron al Gobierno y, muy especialmente, a las autoridades regionales y provinciales a rendir cuentas a la comunidad y asumir su responsabilidad frente a lo que consideran un desaire inaceptable.

Nuevo Hospital de Linares sigue paralizado

El proyecto, considerado una de las obras de infraestructura sanitaria más importantes para la provincia, continúa inconcluso mientras el actual recinto asistencial enfrenta una creciente demanda y mantiene bajo presión su servicio de urgencias.

A cinco años del inicio de su construcción, el nuevo Hospital de Linares continúa sin ser terminado. Las obras permanecen paralizadas y presentan un avance inferior al 30%, prolongando la incertidumbre sobre la fecha en que el esperado recinto podrá entrar en funcionamiento.