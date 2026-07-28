Curicó Unido pierde 3 puntos y se hunde en la Primera B

El Tribunal de Disciplina de la ANFP sancionó al cuadro albirrojo por incumplir la regla del jugador Sub 21. El castigo agrava el complejo momento deportivo de los equipos de la Región del Maule en el actual torneo de ascenso.

Un duro golpe administrativo remeció este lunes las aspiraciones de Curicó Unido en su lucha por escapar de la zona de peligro en el torneo de Ascenso. La Primera Sala del Tribunal de Disciplina de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP) oficializó la resta de tres unidades para el elenco de la provincia, una decisión que modifica drásticamente su panorama deportivo para el resto de la temporada.

La drástica medida se originó por el incumplimiento de una de las normativas más estrictas de las bases del campeonato. El cuadro tortero no logró alcanzar la cuota mínima de minutos exigidos para los jugadores juveniles durante la disputa de la primera rueda, un evidente error de planificación desde el banquillo que ahora pasa una factura carísima en los escritorios de Quilín.

Según los registros oficiales de la competición, la institución maulina sumó apenas 909 minutos de participación con futbolistas nacidos a partir del 1 de enero de 2005. Esta cifra quedó corta frente a los 945 minutos que exige el reglamento para las primeras dieciséis jornadas, dejando al equipo en una posición indefendible ante el ente rector del fútbol chileno.

La fallida defensa médica en el caso Avendaño

Durante las audiencias previas a la resolución final, la dirigencia y el cuerpo legal de Curicó Unido intentaron revertir el escenario apelando a la situación médica de uno de sus canteranos. El argumento central apuntaba a Diego Avendaño, joven talento que fue convocado a la Selección Chilena Sub 17 para el Sudamericano disputado en Paraguay a principios de este año.

La defensa argumentó que el futbolista se ausentó de los compromisos de la Primera B debido a una lesión adquirida durante su paso por el combinado nacional. Esta situación, según el club, habría mermado severamente las opciones del cuerpo técnico para cumplir con el minutaje requerido de manera oportuna, motivo por el cual solicitaron la exención del castigo.

Los magistrados del Tribunal desestimaron la apelación tras analizar detalladamente los informes médicos presentados en la audiencia. El fallo concluyó que, si bien el deportista presenta una patología crónica en su tobillo derecho, esta condición clínica no resulta inhabilitante para el desarrollo de la actividad profesional.

Los antecedentes demostraron que el tratamiento adecuado y el uso de un vendaje preventivo son totalmente suficientes para que el jugador pueda competir sin mayores riesgos en el torneo. Como prueba de ello, la misma resolución subrayó que el juvenil apenas registró 75 minutos en cancha con el plantel de honor durante todo el semestre, debilitando la tesis de que su ausencia fue el factor determinante en la infracción del club.

La falta de prolijidad para integrar a los talentos jóvenes de la zona generó frustración inmediata entre los seguidores del club, quienes históricamente reclaman un mayor protagonismo para las divisiones inferiores. Este error no solo resta puntos vitales, sino que también cuestiona el funcionamiento del proyecto formativo local.

El fantasma del descenso acecha a la Región del Maule

Las consecuencias matemáticas de este revés reglamentario son inmediatas y altamente preocupantes para la afición que fecha a fecha llega al estadio La Granja. Con la aplicación del descuento, los albirrojos sufrieron una caída dolorosa al pasar de 18 a 15 unidades en la clasificación general.

Este tropiezo administrativo hizo retroceder al equipo dos casilleros de golpe, estancándose en un peligroso decimocuarto lugar. El panorama enciende todas las alarmas respecto al bajísimo nivel competitivo que están mostrando los representantes regionales en la segunda categoría del balompié nacional.

Al observar la parte baja de la tabla de posiciones, la realidad es desoladora para la Región del Maule. Justo por debajo de los curicanos se ubica Deportes Santa Cruz con 12 positivos, mientras que el fondo absoluto es propiedad de Rangers de Talca, el archirrival histórico que atraviesa la crisis deportiva más severa del último tiempo con apenas 4 puntos en su cuenta.