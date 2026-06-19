Funcionario de Rangers recibe 20 partidos por intentar alterar informe

Leandro Méndez buscó asumir la expulsión del DT Mauricio Valenzuela en un partido del Ascenso femenino. El Tribunal de Disciplina calificó el hecho como "inédito".

El Tribunal de Disciplina de la ANFP sancionó con 20 partidos de suspensión a Leandro Méndez, preparador físico del plantel femenino de Rangers de Talca. El castigo se originó el pasado 15 de mayo en el estadio Municipal de San Javier, tras confirmarse que el funcionario intentó modificar la decisión de una jueza.

La insólita petición en el camarín

El incidente ocurrió durante el duelo en que las talquinas recibieron a Deportes Concepción. En ese encuentro, la jueza principal Natalia Vera expulsó al entrenador del cuadro local, Mauricio Valenzuela.

Según detalló la árbitra a la ANFP, Méndez acudió al camarín del cuerpo referil una vez finalizado el compromiso. Su objetivo era pedir que la tarjeta roja mostrada al DT quedara registrada a su nombre en el documento oficial.

El preparador físico de Rangers argumentó que Valenzuela no podía ausentarse del siguiente partido del Ascenso por "motivos personales". La jueza rechazó la solicitud y dejó constancia formal del suceso.

Un castigo inédito en el fútbol chileno

Tras conocerse la denuncia, tanto la árbitra como los acusados debieron entregar sus versiones ante la Primera Sala del Tribunal de Disciplina.

Pese a los intentos de la defensa rojinegra, el ente sancionador desestimó sus argumentos. El fallo indicó que el documento arbitral "goza de presunción de veracidad" y que el club no presentó pruebas suficientes para contradecirlo.

El Tribunal catalogó el actuar de Leandro Méndez como una falta de "extrema gravedad" y una situación "inédita en el fútbol profesional chileno". La resolución final determinó apartar al funcionario por 20 encuentros oficiales, convirtiéndose en una de las penas más duras del último tiempo.