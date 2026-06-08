Fuerte sistema frontal llegará con lluvia, viento y nieve a tres regiones de la zona centro-sur

Senapred decretó Alerta Temprana Preventiva para O’Higgins, Maule y Biobío por un evento meteorológico que dejará intensas lluvias y rachas de viento de hasta 70 km/h entre martes y miércoles.

Un nuevo sistema frontal impactará la zona centro-sur de Chile entre este martes 9 y miércoles 10 de junio. Ante el pronóstico de precipitaciones, viento y nevadas, Senapred declaró Alerta Temprana Preventiva para las regiones de O'Higgins y Biobío, mientras que en el Maule actualizó la medida vigente para reforzar la respuesta ante posibles emergencias.

¿Cuánta lluvia y nieve caerá en cada zona?

El fenómeno meteorológico se concentrará principalmente durante la jornada del martes. Según la Dirección Meteorológica de Chile (DMC), las tres regiones afectadas registrarán además un descenso de la isoterma cero.

En la región de O’Higgins, las precipitaciones oscilarán entre 10 y 25 milímetros desde el litoral hasta la precordillera. En la zona cordillerana caerán hasta 30 centímetros de nieve con vientos de 60 km/h.

La región del Maule enfrentará un evento más extendido. Se esperan hasta 30 milímetros de agua caída, entre 20 y 30 centímetros de nieve en las alturas y rachas de viento que podrían alcanzar los 70 km/h.

Para la región del Biobío, el pronóstico indica lluvias de hasta 30 mm y una acumulación de nieve que bordeará los 25 centímetros. El viento de 70 km/h se mantendrá entre el martes y el miércoles.

Vigilancia reforzada por riesgo de emergencias

La declaración de las alertas por parte de Senapred busca adelantar la preparación de los equipos de respuesta rápida e instituciones locales en la zona centro-sur.

El organismo estatal detalló que la medida implica un "estado de reforzamiento de la vigilancia". Esto se ejecutará a través de un "monitoreo preciso y riguroso de las condiciones de riesgo" en los puntos más críticos.

Frente a la llegada del sistema frontal, las autoridades solicitaron a la población mantenerse informada por canales oficiales y evitar traslados innecesarios hacia sectores cordilleranos o de exposición climática.