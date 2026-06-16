Fuerte castigo a Rangers de Talca: Jugará sin hinchas ante Antofagasta

El Tribunal de Disciplina de la ANFP sancionó al cuadro piducano por incidentes violentos. Los fanáticos no podrán asistir al vital duelo por la Primera B.

Rangers de Talca sumó un nuevo problema en su compleja temporada. El Tribunal de Disciplina de la ANFP prohibió la asistencia de su hinchada como visitante para el próximo duelo ante Deportes Antofagasta, tras los serios incidentes protagonizados por sus barristas.

Lluvia de piedras e intervención policial

Según señala el portal primerabchile, el castigo se originó por los desórdenes ocurridos el pasado sábado 16 de mayo, durante la visita del equipo maulino a Unión San Felipe.

Según el informe elaborado por el árbitro Fabián Reyes Fuenzalida, en el minuto 63 el encuentro debió suspenderse temporalmente por el lanzamiento de proyectiles desde la galería visitante.

“Se detuvo el juego durante dos minutos debido al lanzamiento de piedras (...) hacia el terreno de juego y hacia la barra del equipo local, teniendo que ingresar Carabineros a controlar la situación”, consignó el juez.

La sanción del Tribunal contra Rangers

Ante la gravedad de los hechos, el ente disciplinario resolvió sancionar a Rangers de Talca con "la prohibición de asistencia de público visitante en el próximo partido del Campeonato de Primera B en que le corresponda jugar en calidad de visita".

Esta medida afecta directamente el inicio de la segunda rueda del torneo para el cuadro rojinegro. Deberán buscar puntos vitales ante Deportes Antofagasta para salir del último lugar de la tabla, pero sin el respaldo de sus adherentes.

El fallo de la ANFP también obliga al club local a cumplir estrictamente la resolución, imponiendo la "prohibición absoluta de vender, entregar u ofrecer entradas" a los seguidores del equipo piducano.