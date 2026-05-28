Frío dispara virus respiratorios: Rinovirus domina los contagios

Expertos advierten que el frío y la contaminación ambiental debilitan las defensas del organismo.

La llegada de las bajas temperaturas a Chile provocó un rápido aumento de las enfermedades respiratorias durante los últimos días. Según el más reciente reporte del Ministerio de Salud (Minsal), el Rinovirus y la Influenza A son los patógenos de mayor circulación actual en el país.

Causas del alza en enfermedades respiratorias

El frío extremo, la escasa ventilación en espacios cerrados y los cambios estacionales favorecen la propagación viral. Estos factores afectan con mayor fuerza a niños, adultos mayores y pacientes con enfermedades crónicas.

La presidenta del Colegio Médico (Colmed), Anamaría Arriagada, vinculó este escenario a la contaminación ambiental y a las reacciones del cuerpo humano ante el clima gélido de las mañanas.

"Esto hace que la mucosa respiratoria se seque y hay menos defensas locales. Esto hace que la primera barrera contra las infecciones ya se debilite, y nos afectan más los virus que están circulando", explicó la doctora.

Rinovirus y el retorno de la mascarilla

Actualmente, el Rinovirus lidera los contagios con un 44,6%, seguido por la Influenza A (23,1%) y el virus Parainfluenza (11%).

Para frenar esta tendencia, el director del Instituto Milenio en Inmunología e Inmunoterapia (IMII), Alexis Kalergis, recalcó la importancia de las medidas preventivas, especialmente en el transporte y lugares cerrados.

"Al estar en espacios de alta densidad de personas, la mascarilla sigue siendo una herramienta útil para evitar contagiarnos de enfermedades respiratorias", subrayó el académico.

Impacto de la vacunación contra la Influenza

Pese a la alta circulación viral, las cifras específicas de Influenza son menores a las de años anteriores para la misma fecha (semana epidemiológica 20).

El infectólogo de Clínica Las Condes, Alfonso Guzmán, indicó que la temporada no se adelantó como temían los especialistas de la salud.

"Se adelantaron las campañas de vacunación y tal vez eso tenga algo que ver. En los últimos dos años, para la semana 20 epidemiológica, teníamos muchos casos, cosa que hasta ahora no ha ocurrido", destacó el médico.

El Minsal confirmó que la cobertura de inmunización contra la Influenza ya alcanza un 68,6%, con más de siete millones de dosis administradas a nivel nacional.