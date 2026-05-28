Cupón de Gas $27 mil: Cómo usar el beneficio y plazos de vigencia

Este viernes 29 vence el plazo para activar el beneficio en su primer grupo. Conoce cómo aplicar el descuento en compras presenciales y despachos a domicilio.

Las familias beneficiadas con el Cupón de Gas Licuado tienen hasta este viernes 29 de mayo para activar el aporte extraordinario de $27.000 y ser parte del primer tramo de cobro. El subsidio busca mitigar el impacto del alza en los costos de calefacción en los hogares del país.

Plazos para activar el Cupón de Gas

La fecha exacta en que las personas podrán comenzar a comprar su cilindro dependerá directamente del día en que realizaron la activación digital del beneficio.

Quienes completen el trámite en el sistema antes de que termine el viernes 29 de mayo, quedarán habilitados para utilizar los fondos en el primer periodo oficial.

Independiente de la fecha en que se habilite el usuario, todos los cupones emitidos mantendrán su vigencia máxima hasta el próximo 30 de septiembre. Tras ese día, el saldo caducará de forma definitiva e irreversible.

Cómo aplicar el descuento de $27.000

Una vez que llegue el día de inicio correspondiente a tu tramo de activación, el proceso de compra se debe gestionar exclusivamente a través de los canales de BancoEstado.

Para el formato digital, el beneficiario debe mostrar el código de su cupón directamente desde la App BancoEstado o a través de la aplicación Rutpay.

En caso de preferir la forma presencial, la persona debe presentar el comprobante físico en cualquier sucursal de CajaVecina a lo largo del país.

Modalidad presencial y delivery

El sistema permite total flexibilidad en la forma de adquirir el cilindro, adaptándose a las necesidades de cada familia.

El descuento de $27.000 es válido tanto para compras presenciales en los locales de venta como para pedidos a domicilio.

La única condición para hacer efectivo el cupón es realizar la transacción en las empresas distribuidoras de gas licuado que se encuentren adheridas al beneficio estatal.