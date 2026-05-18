Formalizan a padre de niña que murió tras caer desde piso 11 en Las Condes

El padre de la niña de dos años y siete meses que murió tras caer desde un piso 11 en Las Condes fue formalizado este domingo por el delito de homicidio por omisión.

Durante la audiencia, el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago rechazó decretar prisión preventiva en contra del imputado, identificado como Jorge Constanzo, al considerar que no representa un peligro para la sociedad.

Sin embargo, la Fiscalía Metropolitana Oriente apeló verbalmente a la resolución, por lo que el hombre quedó detenido en tránsito mientras la Corte de Apelaciones revisa la medida cautelar. El plazo de investigación quedó fijado en 120 días.

Fiscalía acusa actuar “mucho más que negligente”

El fiscal Jorge Reyes Henríquez sostuvo que el Ministerio Público considera que los hechos configuran un homicidio por omisión con dolo eventual.

“La acción del imputado era mucho más que una negligencia. No era un descuido cualquiera”, afirmó el persecutor.

Según expuso la Fiscalía, el padre habría dejado sola a la menor por cerca de dos horas en una habitación que tenía una ventana junto a la cama y sin malla de protección.

Además, Reyes aseguró que el imputado se encontraba durmiendo y que incluso no escuchó los llamados de personal policial y municipal que recorría el edificio intentando identificar desde qué departamento había caído la niña.