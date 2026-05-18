Formalizan a padre de niña que murió tras caer desde piso 11 en Las Condes: Fiscalía insiste en homicidio
- Lunes 18 de mayo de 2026
- 19:19 hrs
Formalizan a padre de niña que murió tras caer desde piso 11 en Las Condes
El padre de la niña de dos años y siete meses que murió tras caer desde un piso 11 en Las Condes fue formalizado este domingo por el delito de homicidio por omisión.
Durante la audiencia, el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago rechazó decretar prisión preventiva en contra del imputado, identificado como Jorge Constanzo, al considerar que no representa un peligro para la sociedad.
Sin embargo, la Fiscalía Metropolitana Oriente apeló verbalmente a la resolución, por lo que el hombre quedó detenido en tránsito mientras la Corte de Apelaciones revisa la medida cautelar. El plazo de investigación quedó fijado en 120 días.
Fiscalía acusa actuar “mucho más que negligente”
El fiscal Jorge Reyes Henríquez sostuvo que el Ministerio Público considera que los hechos configuran un homicidio por omisión con dolo eventual.
“La acción del imputado era mucho más que una negligencia. No era un descuido cualquiera”, afirmó el persecutor.
Según expuso la Fiscalía, el padre habría dejado sola a la menor por cerca de dos horas en una habitación que tenía una ventana junto a la cama y sin malla de protección.
Además, Reyes aseguró que el imputado se encontraba durmiendo y que incluso no escuchó los llamados de personal policial y municipal que recorría el edificio intentando identificar desde qué departamento había caído la niña.
Fiscalía apunta a incumplimiento de medidas de seguridad
El persecutor también indicó que el hombre había asumido previamente ante un Tribunal de Familia el compromiso de instalar mallas de seguridad en el departamento, aunque estas solo habrían sido colocadas en el living y comedor.
“La pieza de la menor quedó sin malla de seguridad, lo que fue una causa directa del fallecimiento”, señaló.
Asimismo, la Fiscalía indicó que existen testimonios que apuntan a que el imputado consumió alcohol durante la noche previa y también durante el almuerzo del día de la tragedia. Los resultados de la alcoholemia aún están pendientes.
Qué puede pasar ahora
Si la Corte de Apelaciones confirma la decisión del tribunal, el imputado quedará sujeto a medidas cautelares de firma mensual y arraigo nacional.
En caso contrario, podría decretarse prisión preventiva u otra medida cautelar más gravosa mientras avanza la investigación.