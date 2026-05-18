Alertan por nueva estafa telefónica del *21 que permite vaciar cuentas bancarias
- Lunes 18 de mayo de 2026
- 18:50 hrs
Los estafadores solicitan marcar el código *21 para desviar llamadas y mensajes, facilitando el acceso a información bancaria sensible.
Diversos bancos comenzaron a alertar a sus clientes sobre una nueva modalidad de estafa telefónica que busca tomar control de los teléfonos móviles de las víctimas para acceder a cuentas bancarias y datos personales.
El fraude consiste en llamados realizados por supuestos ejecutivos bancarios, quienes aseguran que existe un problema urgente relacionado con la cuenta o seguridad del usuario.
¿Cómo funciona la estafa del *21?
Según los antecedentes conocidos, los delincuentes solicitan marcar el código *21 seguido del número telefónico personal.
Al realizar esta acción, las llamadas entrantes y mensajes pueden quedar desviados hacia otro dispositivo controlado por los estafadores.
De esta manera, los delincuentes logran acceder a códigos de verificación, confirmar transferencias bancarias y obtener control sobre distintas operaciones financieras.
“Ellos hacen transferencias, confirman cosas del banco y pueden acceder a toda la información”, relató en redes sociales el usuario Juan Francisco Somalo.
Bancos llaman a no entregar información
Las entidades bancarias reiteraron que nunca solicitan marcar códigos por teléfono ni entregar claves personales durante llamadas.
Además, recomendaron desconfiar de contactos provenientes de números desconocidos y cortar inmediatamente la comunicación si solicitan realizar acciones urgentes o entregar datos sensibles.
También aconsejaron verificar cualquier situación directamente con el banco o a través del número de emergencia bancaria 1212.
Recomendaciones para evitar fraudes telefónicos
Entre las principales medidas de seguridad se encuentran:
- No marcar códigos como *21 por indicación telefónica
- No entregar claves, códigos o datos personales
- Desconfiar de llamadas que generen sensación de urgencia
- Contactar directamente al banco ante cualquier duda
Las autoridades insistieron en que este tipo de estafas busca presionar a las personas para que actúen rápidamente sin verificar la información.