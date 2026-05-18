Alertan por nueva estafa telefónica del *21 que permite vaciar cuentas bancarias

Los estafadores solicitan marcar el código *21 para desviar llamadas y mensajes, facilitando el acceso a información bancaria sensible.

Diversos bancos comenzaron a alertar a sus clientes sobre una nueva modalidad de estafa telefónica que busca tomar control de los teléfonos móviles de las víctimas para acceder a cuentas bancarias y datos personales.

El fraude consiste en llamados realizados por supuestos ejecutivos bancarios, quienes aseguran que existe un problema urgente relacionado con la cuenta o seguridad del usuario.

¿Cómo funciona la estafa del *21?

Según los antecedentes conocidos, los delincuentes solicitan marcar el código *21 seguido del número telefónico personal.

Al realizar esta acción, las llamadas entrantes y mensajes pueden quedar desviados hacia otro dispositivo controlado por los estafadores.

De esta manera, los delincuentes logran acceder a códigos de verificación, confirmar transferencias bancarias y obtener control sobre distintas operaciones financieras.

“Ellos hacen transferencias, confirman cosas del banco y pueden acceder a toda la información”, relató en redes sociales el usuario Juan Francisco Somalo.