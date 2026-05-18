El beneficio se aplicará de forma aleatoria en sucursales de todo Chile y busca apoyar el bolsillo de miles de personas.

La cadena Farmacias Similares anunció un nuevo beneficio destinado a apoyar económicamente a miles de personas en Chile.

La iniciativa, denominada “Jueves de Bondad”, permitirá que clientes seleccionados aleatoriamente paguen solo $10 por el total de su boleta, sin importar el monto de la compra.

Según informó la empresa, el beneficio se realizará todos los jueves del año y se aplicará en sus sucursales distribuidas desde Arica hasta Punta Arenas.

¿Cómo funciona el beneficio?

La farmacia escogerá a un ganador o ganadora en cada local del país durante la jornada de los jueves.

Las personas seleccionadas podrán cancelar únicamente $10 por la totalidad de sus compras realizadas en ese momento.

Desde la empresa señalaron que esta iniciativa busca transformarse en una ayuda concreta para aliviar el gasto en salud y medicamentos.

“A través de compras solidarias, Dr. Simi ha entregado insumos y realizado gestos concretos para construir una red de ayuda cercana y tangible en Chile”, indicaron desde la compañía.