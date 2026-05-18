Clientes podrán pagar $10 por el total de su boleta gracias a nuevo beneficio en farmacias
- Lunes 18 de mayo de 2026
- 19:51 hrs
El beneficio se aplicará de forma aleatoria en sucursales de todo Chile y busca apoyar el bolsillo de miles de personas.
La cadena Farmacias Similares anunció un nuevo beneficio destinado a apoyar económicamente a miles de personas en Chile.
La iniciativa, denominada “Jueves de Bondad”, permitirá que clientes seleccionados aleatoriamente paguen solo $10 por el total de su boleta, sin importar el monto de la compra.
Según informó la empresa, el beneficio se realizará todos los jueves del año y se aplicará en sus sucursales distribuidas desde Arica hasta Punta Arenas.
¿Cómo funciona el beneficio?
La farmacia escogerá a un ganador o ganadora en cada local del país durante la jornada de los jueves.
Las personas seleccionadas podrán cancelar únicamente $10 por la totalidad de sus compras realizadas en ese momento.
Desde la empresa señalaron que esta iniciativa busca transformarse en una ayuda concreta para aliviar el gasto en salud y medicamentos.
“A través de compras solidarias, Dr. Simi ha entregado insumos y realizado gestos concretos para construir una red de ayuda cercana y tangible en Chile”, indicaron desde la compañía.
Cómo participar
Para acceder al beneficio no es necesario realizar una inscripción previa.
Los clientes solo deben comprar normalmente en cualquiera de las sucursales participantes y podrán ser elegidos de manera aleatoria durante la activación simultánea que se desarrollará cada jueves.
La medida busca beneficiar a cerca de 25 mil personas a lo largo del país durante este año.