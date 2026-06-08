La medida cautelar fue solicitada por la Fiscalía del Maule tras una investigación que detectó la presunta participación del funcionario en el ingreso irregular de dispositivos móviles a la cárcel.

El Juzgado de Garantía de Curicó decretó la medida cautelar de prisión preventiva para un funcionario de Gendarmería imputado por los delitos de cohecho agravado e ingreso de teléfonos celulares a un recinto penitenciario de la Región del Maule.

La resolución fue adoptada durante la audiencia de formalización realizada este domingo, luego de una investigación desarrollada por el Sistema de Análisis Criminal (SAC) del Maule en conjunto con Gendarmería de Chile.

Investigación detectó presunto ingreso de celulares al penal

De acuerdo con los antecedentes expuestos por la Fiscalía, la investigación permitió reunir evidencia sobre la eventual participación del funcionario en el ingreso irregular de dispositivos móviles al interior del establecimiento penitenciario.

Según la tesis del Ministerio Público, el imputado habría utilizado las facultades asociadas a su cargo para facilitar el ingreso de teléfonos celulares, conducta que actualmente es materia de investigación.