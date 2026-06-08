Formalizan a funcionario de Gendarmería en Curicó por cohecho e ingreso de teléfonos a penal
- Lunes 8 de junio de 2026
- 14:41 hrs
La medida cautelar fue solicitada por la Fiscalía del Maule tras una investigación que detectó la presunta participación del funcionario en el ingreso irregular de dispositivos móviles a la cárcel.
El Juzgado de Garantía de Curicó decretó la medida cautelar de prisión preventiva para un funcionario de Gendarmería imputado por los delitos de cohecho agravado e ingreso de teléfonos celulares a un recinto penitenciario de la Región del Maule.
La resolución fue adoptada durante la audiencia de formalización realizada este domingo, luego de una investigación desarrollada por el Sistema de Análisis Criminal (SAC) del Maule en conjunto con Gendarmería de Chile.
Investigación detectó presunto ingreso de celulares al penal
De acuerdo con los antecedentes expuestos por la Fiscalía, la investigación permitió reunir evidencia sobre la eventual participación del funcionario en el ingreso irregular de dispositivos móviles al interior del establecimiento penitenciario.
Según la tesis del Ministerio Público, el imputado habría utilizado las facultades asociadas a su cargo para facilitar el ingreso de teléfonos celulares, conducta que actualmente es materia de investigación.
Tribunal acogió solicitud de la Fiscalía
Tras revisar los antecedentes presentados durante la audiencia, el tribunal estimó que la libertad del imputado representa un riesgo para el éxito de las diligencias investigativas.
Por esta razón, acogió la solicitud de la Fiscalía y ordenó el ingreso del funcionario a prisión preventiva mientras continúan las pesquisas.
Investigación tendrá un plazo de 60 días
La causa continuará en etapa investigativa durante los próximos 60 días, período en que el Ministerio Público buscará esclarecer completamente la dinámica de los hechos y determinar posibles responsabilidades penales vinculadas al caso.
La investigación es liderada por el Sistema de Análisis Criminal del Maule y contempla diversas diligencias orientadas a establecer cómo se habría concretado el ingreso de los teléfonos celulares al recinto penitenciario y si existen otras personas involucradas.