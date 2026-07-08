Fondo Vecino Agrosuper abre convocatoria para proyectos que contribuyan a la sustentabilidad y seguridad de entornos educativos

A través del programa, diferentes establecimientos educacionales podrán ejecutar proyectos que favorezcan al desarrollo integral de sus estudiantes.

Escuelas, liceos, jardines infantiles gratuitos y centros de apoderados son parte de los establecimientos educativos y organizaciones sociales que ya pueden postular a la segunda convocatoria de este año de Fondo Vecino Agrosuper, programa que busca mejorar la calidad de vida de los vecinos a través de la ejecución de proyectos comunitarios y que, en esta oportunidad busca apoyar la puesta en marcha de proyectos en materia de educación.

El programa tiene por objetivo promover el fortalecimiento de comunidades educativas en las regiones de O’Higgins, Valparaíso y Metropolitana, mediante el financiamiento de iniciativas que contribuyan al desarrollo integral de los estudiantes a través de proyectos que mejoren el aprendizaje, el bienestar y la convivencia escolar.

La convocatoria cuenta con dos líneas de postulación. La primera, está orientada a la sustentabilidad de los establecimientos educacionales y busca fomentar el cuidado del medio ambiente y la formación de una cultura sostenible a través de diferentes iniciativas como: la implementación de huertos escolares pedagógicos, puntos de reciclaje, sistemas de compostaje y proyectos de eficiencia energética e hídrica.

La segunda línea, en tanto, está dirigida a proyectos que buscan la seguridad de los entornos educativos y contribuyan a mejorar la seguridad física y el bienestar de la comunidad escolar. Lo anterior, a través de iniciativas como: la instalación de luminarias en patios, señalética de seguridad y rutas de evacuación, equipamiento para brigadas escolares, entre otras.

Respecto de la convocatoria, el jefe de programas de Relacionamiento Comunitario de Agrosuper, Miquel Colomer, destacó que el Fondo Vecino Educación busca impulsar iniciativas que promuevan una cultura de cuidados al interior de las comunidades escolares. "A través de este programa, buscamos apoyar proyectos que nacen desde los propios establecimientos educacionales y centros de padres, entregándoles recursos para transformar buenas ideas en acciones concretas que mejoren, tanto el cuidado del entorno, como el bienestar de sus comunidades educativas", señaló.

Las postulaciones estarán abiertas hasta el 31 de julio para establecimientos educacionales gratuitos y centros de padres de las comunas de Codegua, Doñihue, Graneros, Machalí, Rancagua (rural), Rengo, Requínoa, San Francisco de Mostazal, San Vicente de Tagua Tagua y La Estrella, en la Región de O'Higgins, además de San Pedro, en el caso de la Región Metropolitana.

Para participar de este programa, las instituciones interesadas deben ingresar al sitio web www.vecinoemprendedor.cl donde se encuentran las bases del fondo. Los resultados serán entregados el próximo 27 de agosto a través del mismo sitio web.