Fiscalización en Maule deja 4 locales nocturnos con sumario

Autoridades inspeccionaron pubs y restaurantes en la Región del Maule, detectando graves deficiencias en higiene y alimentos. Cuatro recintos quedaron con sumario sanitario tras el operativo conjunto.

La Secretaría Regional Ministerial de Salud, en conjunto con la Seremi del Trabajo, inició un estricto plan de fiscalización a locales nocturnos en la Región del Maule. Durante la primera jornada de operativos, las autoridades inspeccionaron cinco recintos, dejando a cuatro de ellos con sumario sanitario y a uno con exigencias formales.

Graves deficiencias en cocinas

El operativo fue liderado por la seremi de Salud del Maule, Iskra Cox, y se enfocó en revisar pubs, bares y restaurantes de la zona. La inspección verificó el cumplimiento de la Ley de Ambientes Libres de Humo de Tabaco y las condiciones higiénico-sanitarias de las áreas de preparación de comida.

Según detalló Iskra Cox, la fiscalización regional busca que los establecimientos cumplan estrictamente la normativa vigente para proteger la salud de la comunidad.

"Entre las principales observaciones detectadas se encuentran deficiencias en el rotulado de alimentos, condiciones de higiene en las cocinas y aspectos relacionados con la manipulación segura de alimentos", precisó la autoridad sanitaria. Además, los fiscalizadores revisaron vías de evacuación y extintores.

Trabajo conjunto y resguardo laboral

La inspección no solo abarcó el ámbito sanitario de los recintos, sino que también buscó resguardar activamente el bienestar de los empleados. Por este motivo, el operativo en terreno contó con la presencia del seremi del Trabajo y Previsión Social del Maule, Ervin Castillo.

"Quiero destacar el trabajo coordinado que estamos desarrollando en distintos puntos de Talca y de toda la Región del Maule, fiscalizando tanto las condiciones laborales como las sanitarias", indicó Ervin Castillo tras las primeras visitas.

El titular del Trabajo advirtió que los equipos continuarán desplegados en diversos sectores para fortalecer la prevención. "Lamentablemente, en algunos casos hemos detectado situaciones que no se ajustan a la Ley", concluyó.

Controles por la Ley del Tabaco

Estas acciones de vigilancia se enmarcan dentro de las actividades por el "Mes de la Prevención del Consumo de Tabaco". El objetivo central es prevenir riesgos tanto para clientes como para trabajadores, considerando la importante afluencia de público que reciben estos recintos nocturnos.

En lo que va del presente año, la Autoridad Sanitaria del Maule ya acumula 57 fiscalizaciones vinculadas específicamente al cumplimiento de la normativa de espacios libres de humo de tabaco.