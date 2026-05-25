Conductor bajo efectos de drogas impacta retén de Carabineros: quedó en libertad
- Lunes 25 de mayo de 2026
- 11:30 hrs
El violento accidente ocurrió en el sector de Los Niches y destruyó el muro perimetral de la unidad policial. Pese a la gravedad del impacto y al estado del automovilista, la Fiscalía determinó dejarlo apercibido.
Un impactante accidente de tránsito se registró durante la madrugada de ayer domingo en la comuna de Curicó, región del Maule, luego de que un conductor perdiera el control de su automóvil y terminara incrustado contra el muro perimetral del retén de Carabineros del sector de Los Niches. Tras el procedimiento de rigor, se confirmó que el sujeto manejaba bajo los efectos de sustancias psicotrópicas.
Violento impacto en la Ruta J-65
El hecho ocurrió específicamente en la Ruta J-65, a la altura del kilómetro 12, una de las vías más transitadas de la precordillera curicana. Por causas que se investigan, el vehículo involucrado —un Mitsubishi modelo negro, patente GSFB-41— se desvió de la calzada e impactó violentamente contra la estructura fiscal, derribando gran parte de los bloques de cemento.
La emergencia movilizó de inmediato a los funcionarios policiales que se encontraban de guardia al interior del recinto de Los Niches, quienes salieron a adoptar el procedimiento y verificar el estado de salud de los ocupantes.
Conducción bajo sustancias psicotrópicas
De acuerdo con los antecedentes entregados por la institución uniformada, las pruebas científicas aplicadas al conductor arrojaron un resultado clave: no mantenía presencia de alcohol en el organismo, pero sí manejaba bajo los efectos de drogas.
"El propio involucrado habría reconocido a los uniformados que perdió el control del vehículo segundos antes del impacto", señalaron fuentes ligadas a la investigación.
A pesar de la magnitud de la colisión y los severos daños materiales en el cierre perimetral y en el frontal del auto, no se reportaron personas lesionadas ni civiles ni uniformados.
Registros virales y decisión de la Fiscalía
A las pocas horas del siniestro, residentes de la zona y automovilistas viralizaron videos en redes sociales que daban cuenta de cómo quedó el automóvil negro incrustado entre los escombros del cuartel policial.
Finalmente, por instrucción del Ministerio Público, el conductor —un hombre mayor de edad cuya identidad se mantiene bajo reserva— no pasó a control de detención y fue dejado en libertad, quedando apercibido bajo el Artículo 26 del Código Procesal Penal a la espera de ser citado por la Fiscalía de Curicó.