Fin a Subsidios, TNE y renovación de documentos: Las 17 sanciones por actos vandálicos que contiene el proyecto presentado por el Gobierno

El proyecto ingresado por el Ejecutivo detalla 23 actos calificados como vandálicos. Entre ellos destacan el atentado contra la autoridad, falsas alarmas de emergencia y vender alimentos sin patente municipal.

Durante la tarde del lunes se ingresó a la Cámara de Diputados el proyecto de ley que crea el Registro Nacional de Actos Vandálicos e Incivilidades. La medida, anunciada por el Presidente José Antonio Kast en su pasada Cuenta Pública, busca castigar faltas y delitos con la suspensión inmediata de ayudas estatales.

Cómo operará el Registro Nacional

El nuevo sistema será de carácter público, electrónico y único en todo el país. Su administración y actualización constante quedará bajo la responsabilidad exclusiva del Registro Civil.

Para ingresar a esta base de datos, los infractores deberán contar con una condena previa por sentencia firme y ejecutoriada.

El documento detalla que cualquier persona natural tendrá la facultad de consultar en línea si un ciudadano determinado se encuentra o no inscrito en el sistema.

Desde evasión hasta usurpación: Las 33 conductas

El proyecto ingresado por el Ejecutivo detalla 23 actos calificados como vandálicos. Entre ellos destacan el atentado contra la autoridad, falsas alarmas de emergencia y la toma de transporte público.

También se castigarán las carreras clandestinas, los daños a monumentos nacionales, la usurpación de inmuebles fiscales y la realización no autorizada de rayados o grafitis.

A esto se suman 10 "incivilidades". Aquí se incluye el no pago de la tarifa del transporte público (evasión), consumir alcohol o drogas en la calle, vender alimentos sin patente municipal y obstaculizar el acceso a playas.

Adiós a la TNE, licencias y subsidios

Quienes formen parte del registro enfrentarán 15 sanciones directas. Una de las más severas es la inhabilitación de la Tarjeta Nacional Estudiantil (TNE) y del pase rebajado para adultos mayores.

También se prohibirá postular a programas habitacionales del Minvu, renovar la licencia de conducir, obtener el pasaporte o recibir el pago anual de la devolución de impuestos.

Además, los inscritos no podrán entrar a estadios de fútbol profesional, casinos de juego ni espectáculos masivos. También se les revocará el acceso a becas de educación superior y pensiones de gracia.

El castigo para casos de extrema gravedad

Para las conductas catalogadas como actos vandálicos especialmente graves, la normativa incluye dos restricciones definitivas de alto impacto socioeconómico.

Los condenados bajo esta categoría perderán automáticamente el derecho a acceder a la Pensión Garantizada Universal (PGU).

De igual manera, quedarán con prohibición absoluta de postular y obtener el beneficio de la Gratuidad en la educación superior.