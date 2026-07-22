Fiesta Costumbrista del Chancho fortalece la economía local con más de 200 emprendedores y una amplia red de productores

La Municipalidad de Talca presentó en Santiago una nueva versión de la Fiesta Costumbrista del Chancho 2026, destacando el impacto que este evento genera en la economía local y regional. Más allá de su carácter gastronómico, la actividad se ha consolidado como una plataforma para potenciar el emprendimiento, el turismo y la producción local, movilizando a cientos de pequeños y medianos empresarios que encuentran en esta instancia una oportunidad para exhibir y comercializar sus productos.En esta edición participarán más de 200 emprendedores, además de restaurantes, pastelerías, viñas, cervecerías, food trucks y productores locales, quienes serán protagonistas de un encuentro que cada año reúne a miles de visitantes provenientes de distintas regiones del país y del extranjero. Este importante flujo de público permite dinamizar el comercio, fortalecer la actividad turística y generar nuevas oportunidades para quienes impulsan el desarrollo económico desde el territorio.

El alcalde Juan Carlos Diaz Avendaño destacó que “hemos querido abrir espacios porque esta no es una fiesta que pertenezca únicamente a un municipio; es una fiesta patrimonial, parte de nuestro patrimonio colectivo. Hemos conversado con comunas como San Clemente y Río Claro para que emprendedores de distintas localidades puedan mostrar sus productos y participar”.