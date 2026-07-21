Expertos revelan cuántas tazas de café son seguras al día y cuándo podría afectar tu corazón
- Martes 21 de julio de 2026
- 18:48 hrs
La cantidad de café que una persona puede consumir depende de factores como la edad, el metabolismo y el estado de salud. Especialistas también alertan sobre los riesgos de las bebidas energéticas con altas dosis de cafeína.
El café forma parte de la rutina diaria de millones de personas en todo el mundo, pero una de las preguntas más frecuentes sigue siendo la misma: ¿cuánto café es seguro consumir cada día?
Un reciente informe de la American Heart Association (AHA) entregó una respuesta clara. Según la entidad, hasta 400 miligramos de cafeína diarios son considerados seguros para la mayoría de los adultos sanos.
¿A cuántas tazas de café equivale?
En términos prácticos, esa cantidad corresponde aproximadamente a entre 3 y 5 tazas de café con cafeína, siempre que se trate de café tradicional y no contenga grandes cantidades de azúcar, crema u otros ingredientes.
Además, la AHA señala que un consumo moderado podría incluso asociarse con un menor riesgo de enfermedades cardiovasculares, como insuficiencia cardíaca, enfermedad cardíaca y accidentes cerebrovasculares.
Los riesgos del exceso de cafeína
El profesor de Medicina de la Universidad de California, Gregory M. Marcus, advirtió que no todas las fuentes de cafeína son iguales.
"Dosis altas de cafeína, como las que se encuentran en las bebidas energéticas, incluidos los shots energéticos, pueden tener efectos perjudiciales en el corazón y deben evitarse".
El especialista explicó que las bebidas energéticas concentran altas dosis de cafeína en poco volumen, aumentando el riesgo de efectos adversos.
No todas las personas reaccionan igual
Los expertos recuerdan que la respuesta del organismo a la cafeína varía según diversos factores, entre ellos:
Edad.
Genética.
Metabolismo.
Medicamentos.
Enfermedades previas.
Sensibilidad individual.
Por ello, algunas personas pueden experimentar palpitaciones, ansiedad o dificultades para dormir incluso consumiendo cantidades consideradas normales.
La cafeína es metabolizada por el hígado y generalmente alcanza su concentración máxima en menos de una hora. Durante ese período puede provocar aumentos temporales de la presión arterial, la frecuencia cardíaca, el nivel de azúcar en sangre y el estado de alerta.
¿Qué puede pasar si se consume demasiada cafeína?
Superar los 400 miligramos diarios podría aumentar el riesgo de:
Insuficiencia cardíaca.
Aumento de la presión arterial, especialmente en personas hipertensas.
Arritmias o alteraciones del ritmo cardíaco, incluso en adultos jóvenes.
Palpitaciones.
Trastornos del sueño.
Los especialistas recomiendan consumir café con moderación y consultar con un profesional de la salud si aparecen síntomas asociados al exceso de cafeína.