La cantidad de café que una persona puede consumir depende de factores como la edad, el metabolismo y el estado de salud. Especialistas también alertan sobre los riesgos de las bebidas energéticas con altas dosis de cafeína.

El café forma parte de la rutina diaria de millones de personas en todo el mundo, pero una de las preguntas más frecuentes sigue siendo la misma: ¿cuánto café es seguro consumir cada día?

Un reciente informe de la American Heart Association (AHA) entregó una respuesta clara. Según la entidad, hasta 400 miligramos de cafeína diarios son considerados seguros para la mayoría de los adultos sanos.

¿A cuántas tazas de café equivale?

En términos prácticos, esa cantidad corresponde aproximadamente a entre 3 y 5 tazas de café con cafeína, siempre que se trate de café tradicional y no contenga grandes cantidades de azúcar, crema u otros ingredientes.

Además, la AHA señala que un consumo moderado podría incluso asociarse con un menor riesgo de enfermedades cardiovasculares, como insuficiencia cardíaca, enfermedad cardíaca y accidentes cerebrovasculares.