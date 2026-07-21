La amenaza ya fue detectada en América Latina y aprovecha la confianza entre contactos para distribuir archivos maliciosos. Expertos entregaron recomendaciones para evitar caer en este tipo de ataques.

Una nueva campaña de malware distribuida a través de WhatsApp mantiene en alerta a los expertos en ciberseguridad. La empresa Kaspersky detectó una modalidad que utiliza cuentas comprometidas para enviar archivos falsos relacionados con facturas, pagos, extractos bancarios o avisos de deuda, con el objetivo de engañar a los usuarios y tomar el control de sus computadores.

La amenaza ya ha sido identificada en América Latina y aprovecha la confianza que existe entre contactos para aumentar las probabilidades de que las víctimas abran el archivo.

¿Cómo funciona la nueva estafa?

Según el Equipo Global de Investigación y Análisis (GReAT) de Kaspersky, los delincuentes utilizan cuentas de WhatsApp previamente comprometidas para enviar archivos maliciosos mediante WhatsApp Web y WhatsApp Desktop.

Como el mensaje proviene de un contacto conocido, muchas personas bajan la guardia y abren el archivo sin sospechar.

Una vez ejecutado, el documento activa un VBScript, un tipo de archivo capaz de ejecutar instrucciones en el computador. Desde ese momento comienza una cadena de acciones que descarga nuevos componentes maliciosos y puede instalar herramientas que permiten a los atacantes acceder de forma remota al equipo.

Con ese acceso, los ciberdelincuentes pueden robar información, instalar nuevos programas maliciosos o mantener el control del dispositivo sin que el usuario lo note.