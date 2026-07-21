Cuidado con este archivo en WhatsApp: expertos advierten nueva campaña de malware
- Martes 21 de julio de 2026
- 19:46 hrs
La amenaza ya fue detectada en América Latina y aprovecha la confianza entre contactos para distribuir archivos maliciosos. Expertos entregaron recomendaciones para evitar caer en este tipo de ataques.
Una nueva campaña de malware distribuida a través de WhatsApp mantiene en alerta a los expertos en ciberseguridad. La empresa Kaspersky detectó una modalidad que utiliza cuentas comprometidas para enviar archivos falsos relacionados con facturas, pagos, extractos bancarios o avisos de deuda, con el objetivo de engañar a los usuarios y tomar el control de sus computadores.
La amenaza ya ha sido identificada en América Latina y aprovecha la confianza que existe entre contactos para aumentar las probabilidades de que las víctimas abran el archivo.
¿Cómo funciona la nueva estafa?
Según el Equipo Global de Investigación y Análisis (GReAT) de Kaspersky, los delincuentes utilizan cuentas de WhatsApp previamente comprometidas para enviar archivos maliciosos mediante WhatsApp Web y WhatsApp Desktop.
Como el mensaje proviene de un contacto conocido, muchas personas bajan la guardia y abren el archivo sin sospechar.
Una vez ejecutado, el documento activa un VBScript, un tipo de archivo capaz de ejecutar instrucciones en el computador. Desde ese momento comienza una cadena de acciones que descarga nuevos componentes maliciosos y puede instalar herramientas que permiten a los atacantes acceder de forma remota al equipo.
Con ese acceso, los ciberdelincuentes pueden robar información, instalar nuevos programas maliciosos o mantener el control del dispositivo sin que el usuario lo note.
Los archivos imitan documentos habituales
La campaña utiliza técnicas de ingeniería social para hacer que los archivos parezcan completamente legítimos
Los nombres más frecuentes corresponden a:
Facturas.
Comprobantes de pago.
Extractos bancarios.
Estados de cuenta.
Avisos de deuda.
Además, los investigadores detectaron archivos en distintos idiomas, lo que demuestra que se trata de una campaña internacional.
Incluso, algunos documentos incluyen comentarios y metadatos que imitan componentes de Microsoft Windows Update, buscando parecer archivos oficiales del sistema operativo.
¿Cómo evitar caer en esta estafa?
Los especialistas recomiendan:
No abrir archivos inesperados, aunque provengan de contactos conocidos.
Confirmar por otro medio si el archivo fue realmente enviado por esa persona.
Evitar ejecutar archivos con extensiones como .vbs, .vbe, .exe, .bat, .cmd, .js y .ps1 si no se conoce su origen.
Desconfiar de supuestas facturas, pagos o deudas recibidas sin contexto.
Mantener actualizado un software de seguridad que permita detectar archivos maliciosos antes de abrirlos.
Los expertos advierten que este tipo de campañas demuestra cómo los ciberdelincuentes están dejando de depender exclusivamente del correo electrónico para utilizar aplicaciones de uso cotidiano como WhatsApp, donde las personas suelen confiar mucho más en los mensajes que reciben.