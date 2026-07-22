Mineduc suspende clases por sistema frontal: Revisa las comunas

La restricción aplica para establecimientos públicos y privados.

El Ministerio de Educación (Mineduc) confirmó que la suspensión de clases continuará este jueves 23 y viernes 24 de julio en recintos educacionales de las regiones de Coquimbo y Atacama, debido a las lluvias provocadas por el sistema frontal que afectó al Norte Chico.

La medida regirá para los establecimientos públicos y privados de educación parvularia, básica y media. El objetivo de la autoridad es resguardar la seguridad de las comunidades escolares frente a los efectos de las precipitaciones.

Comunas sin clases en la Región de Coquimbo

El Mineduc determinó que las actividades educativas se mantendrán suspendidas durante ambas jornadas en la totalidad de las 15 comunas que componen la Región de Coquimbo.

La restricción rige para La Serena, Coquimbo, Andacollo, La Higuera, Vicuña, Paihuano, Ovalle, Combarbalá, Monte Patria, Punitaqui, Río Hurtado, Illapel, Canela, Los Vilos y Salamanca.

Recintos cerrados en la Región de Atacama

En la Región de Atacama, la paralización de clases se aplicará en toda la Provincia del Huasco, lo que incluye a los recintos ubicados en las comunas de Huasco, Vallenar, Freirina y Alto del Carmen.

La autoridad gubernamental ratificó que la medida preventiva también operará para los establecimientos de la comuna de Tierra Amarilla.