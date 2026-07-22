Multitienda Corona liquida más de 200 mil prendas desde $650 en su último remate

Tras su quiebra en julio de 2025, la emblemática cadena comercializará sus últimos lotes de vestuario este jueves. El proceso será totalmente online a través de Remates del Río, previa inscripción.

Tras declarar su quiebra definitiva en julio de 2025, la multitienda Corona realizará este jueves 23 de julio su último remate online. La subasta pondrá a disposición más de 200 mil prendas de vestuario de hombre, mujer e infantil.

El proceso comercial se desarrollará de manera virtual a partir de las 11:00 horas mediante la plataforma de Remates del Río. Las personas interesadas en participar deberán inscribirse previamente en el sitio web de la casa de subastas.

INSCRIBETE ACÁ PARA SER PARTE DEL REMATE DE CORONA DESDE LOS $650.

Los lotes incluyen un stock de 20.000 jeans, y los precios mínimos por prenda partirán en los $650. Los compradores podrán visitar las bodegas ubicadas en Huechuraba hasta el 22 de julio para revisar los artículos, coordinando previamente vía WhatsApp.

REVISA EL CATÁLOGO DE PRODUCTOS EN REMATE ACÁ

Desde Remates del Río detallaron que los productos se ofrecerán con una amplia variedad de tallas. La oferta está orientada a comerciantes, emprendedores y quienes buscan abastecer sus negocios.

Deuda millonaria y cierre definitivo

Corona, fundada en 1955 por Leonardo Schupper, bajó las cortinas de sus 59 locales comerciales en todo el territorio nacional tras no lograr el financiamiento pactado en su proceso de reorganización judicial.

La crisis se agudizó por las pérdidas sostenidas en su negocio financiero. A septiembre de 2023, la Tarjeta Corona reportó cifras negativas por $6.885 millones y mantenía solo 65.157 plásticos activos.

Tras un nuevo intento de reorganización en octubre de 2024, el 22 de julio de 2025 se decretó oficialmente la quiebra. La empresa acumuló una deuda total de $67 mil millones, teniendo como principales acreedores al Banco Internacional, Anhui Garments Imp. and Exp.Co.Ltd y Banco de Crédito e Inversiones.

Desde el cese de sus operaciones, la firma ya concretó al menos tres remates para liquidar su mobiliario, incluyendo desde maniquíes y percheros hasta muebles de oficina.