Este es el nuevo monto a pagar tras cambio en deudas con tarjeta de crédito

A partir del 4 de junio, los usuarios deberán abonar más dinero para evitar bloqueos. La medida busca reducir el tiempo de la deuda y los intereses acumulados.

A partir de este 4 de junio, los usuarios de tarjetas de crédito en Chile deberán afrontar un alza obligatoria en el pago mínimo de sus deudas. La normativa, impulsada por la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), busca disminuir la fuerte carga de intereses a largo plazo.

De 1% a 5%: el nuevo cálculo exigido

Antes de la modificación, las personas solo debían pagar el 1% del monto adeudado en su facturación para mantener sus tarjetas al día y evitar cortes de servicio.

Sin embargo, la nueva disposición de la Comisión para el Mercado Financiero exige un abono equivalente de al menos un 5% del saldo pendiente.

Ahorro de intereses a largo plazo

El organismo regulador explicó que pagar solo el 1% permitía extender una deuda hasta por 180 meses, acumulando finalmente un 160% extra en cobro de intereses.

"En contraste, el hecho de amortizar el 5% del saldo insoluto en cada periodo reduciría este tiempo de pago a 60 meses, con una acumulación de intereses del 40%", detalló la entidad.

El impacto en el bolsillo de las familias

El cambio normativo generó debate entre los especialistas. Francisco Castañeda, economista y académico de la Universidad Central, valoró la iniciativa regulatoria.

"Esto es positivo porque, de alguna forma, las personas van a internalizar el verdadero costo del crédito al pagar una tasa mayor", indicó Francisco Castañeda.

Por su parte, José Navarrete, director del magíster en tributación de la UNAB, advirtió un golpe directo a quienes sufren problemas de liquidez y utilizan habitualmente esta modalidad.

"Efectivamente, el objetivo es que se reduzca la carga financiera, lo que me parece súper bien. Sin embargo, existe un grupo de familias que, por diversos motivos, hace habitualmente el pago mínimo", aseveró José Navarrete, señalando que serán las más afectadas.