Desempleo en Chile sube a 9,1%: su peor cifra en cinco años

La tasa nacional sumó 40 meses sobre el 8%, afectando a casi 945 mil personas. Expertos advierten fuerte alza del mercado informal y exigen mayores medidas de crecimiento.

El mercado laboral en Chile alcanzó una tasa de desocupación del 9,1% durante el trimestre febrero-abril, confirmando una crisis sostenida. La cifra revelada esta semana representa el nivel más alto desde 2021 y mantiene a cerca de 945 mil personas sin una fuente de ingresos formales.

40 meses de crisis laboral

El país acumula más de tres años consecutivos con un nivel de cesantía superior al 8%. La situación golpea con mayor dureza a las mujeres, con un 10,5% de desocupación, y a los jóvenes, que registran un preocupante 22,8%.

Ante este escenario, el ministro del Trabajo, Tomás Rau, constituyó una mesa de expertos para buscar soluciones al déficit de empleo.

En su intervención, Tomás Rau apuntó a la rápida aprobación del Plan de Reconstrucción del Gobierno como la vía principal para revertir la falta de vacantes en el país.

Críticas al Plan de Reconstrucción

Distintos especialistas advierten que las medidas oficiales son insuficientes. Cristián Duarte, exdirector de la Bolsa Nacional de Empleo, afirmó que la mega reforma impulsada no logrará hacerse cargo de todo el problema.

Duarte explicó que cualquier plan gubernamental debe ir acompañado de un real crecimiento económico y reglas estables que generen confianza en el sector privado.

Además, el experto enfatizó la necesidad urgente de crear incentivos a la inversión y ejecutar una reducción de los costos laborales.

Aumento de la informalidad y estancamiento

La destrucción de puestos de trabajo formales empujó la tasa de ocupación informal a un 26,8%. Carmen Cifuentes, investigadora de Clapes UC, fue enfática al criticar este fuerte aumento del trabajo precarizado.

Por su parte, Bernardita Silva, gerente de estudios de la Cámara Nacional de Comercio (CNC), advirtió que el mercado laboral es el principal motor de la economía.

“Sin una mayor formalización y más participación laboral, será difícil mejorar los ingresos de los hogares, impulsar el consumo y avanzar hacia una recuperación económica sólida y sostenible”, argumentó Silva.

El impacto del factor estacional

A la contracción del mercado se suma el impacto del otoño y la llegada del invierno. Estas condiciones climáticas impactan severamente en distintas zonas del país.

Históricamente, el cambio de temporada reduce drásticamente las plazas de trabajo temporal en sectores clave que dependen del clima, como el turismo y la actividad agrícola, donde los contratos finalizan o simplemente no se renuevan.