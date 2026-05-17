Encuesta Criteria: desaprobación al gobierno de Kast alcanza su nivel más alto

La percepción negativa sobre el manejo de la emergencia y el proyecto de reconstrucción aumentó en la ciudadanía.

La más reciente encuesta de Criteria evidenció un escenario complejo para el gobierno del Presidente José Antonio Kast, luego de que la desaprobación ciudadana alcanzara el 53%, el registro más alto desde el inicio de su administración.

El estudio fue aplicado el pasado 14 de mayo mediante panel online.

Aprobación también mostró un alza

Pese al aumento en la evaluación negativa, la medición también detectó una leve alza en la aprobación del Ejecutivo.

Según el sondeo, el respaldo a la gestión del mandatario subió dos puntos y llegó al 38%.

Crece crítica al manejo de la emergencia

La encuesta también abordó la percepción ciudadana respecto al manejo de la emergencia que enfrenta el país.

En ese contexto, un 46% consideró que el gobierno ha actuado de manera incorrecta, cifra que representa un aumento de seis puntos en comparación con la medición anterior.

En contraste, un 36% sostuvo que el Ejecutivo ha enfrentado adecuadamente la situación, porcentaje que prácticamente no mostró variaciones.

Además, disminuyó el número de personas que no tienen una opinión clara sobre el tema, bajando de 23% a 18%.