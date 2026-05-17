Encuesta Criteria: desaprobación al gobierno de Kast alcanza su nivel más alto
- Domingo 17 de mayo de 2026
- 12:30 hrs
La percepción negativa sobre el manejo de la emergencia y el proyecto de reconstrucción aumentó en la ciudadanía.
La más reciente encuesta de Criteria evidenció un escenario complejo para el gobierno del Presidente José Antonio Kast, luego de que la desaprobación ciudadana alcanzara el 53%, el registro más alto desde el inicio de su administración.
El estudio fue aplicado el pasado 14 de mayo mediante panel online.
Aprobación también mostró un alza
Pese al aumento en la evaluación negativa, la medición también detectó una leve alza en la aprobación del Ejecutivo.
Según el sondeo, el respaldo a la gestión del mandatario subió dos puntos y llegó al 38%.
Crece crítica al manejo de la emergencia
La encuesta también abordó la percepción ciudadana respecto al manejo de la emergencia que enfrenta el país.
En ese contexto, un 46% consideró que el gobierno ha actuado de manera incorrecta, cifra que representa un aumento de seis puntos en comparación con la medición anterior.
En contraste, un 36% sostuvo que el Ejecutivo ha enfrentado adecuadamente la situación, porcentaje que prácticamente no mostró variaciones.
Además, disminuyó el número de personas que no tienen una opinión clara sobre el tema, bajando de 23% a 18%.
Proyecto de reconstrucción divide opiniones
Otro de los temas evaluados fue el proyecto de ley de Reconstrucción y Desarrollo Económico y Social impulsado por el gobierno.
El apoyo a la iniciativa se mantuvo en 36%, mientras que el rechazo aumentó a 32%, dos puntos más que en la encuesta previa.
Respecto a los efectos del proyecto, un 48% cree que beneficiaría principalmente a grandes empresas y personas de mayores ingresos, mientras que un 35% considera que favorecería la creación de empleo y tendría efectos positivos para la población general.
La encuesta también mostró que cada vez menos personas se mantienen sin postura definida frente a las principales medidas impulsadas por el Ejecutivo.