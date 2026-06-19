Encuentran a 6 niños haitianos en Romeral: 3 estaban encerrados

El alcalde José Antonio Arellano confirmó el hallazgo de los menores en medio del escándalo por ingresos masivos al país. El municipio denunciará la grave vulneración de sus derechos.

Seis de los siete niños haitianos buscados en la comuna de Romeral, en la Región del Maule, fueron encontrados por equipos municipales. El hallazgo reveló que tres de ellos permanecían encerrados en un inmueble, situación descubierta en medio de la investigación nacional por el ingreso masivo e irregular de menores extranjeros.

Vulneración de derechos en Romeral

El caso quedó al descubierto mientras las autoridades locales rastreaban el paradero del grupo de menores que había llegado a la zona.

El alcalde de Romeral, José Antonio Arellano Lynch, confirmó el resultado del operativo y entregó detalles sobre las precarias condiciones en las que hallaron a parte de los involucrados.

“Empezamos la búsqueda de los siete niños, de los cuales encontramos seis. De los seis, hay tres niños que estaban encerrados", detalló la máxima autoridad comunal.

Acciones legales del municipio

Frente a la gravedad de los hechos constatados en terreno, el jefe comunal anunció que tomarán acciones inmediatas ante los organismos de justicia para proteger a los afectados.

"Tenemos la obligación de hacer la denuncia por vulneración de derechos”, explicó Arellano Lynch, subrayando el deber legal de la administración local frente a estos delitos.

“Nuestro compromiso es con la defensoría de los niños y cuando existen este tipo de vulneraciones vamos a actuar como corresponde según establece la ley”, sentenció el alcalde.

Escándalo por ingreso de menores a Chile

El crítico escenario detectado en Romeral se enmarca directamente en el escándalo nacional por el ingreso irregular de cientos de niños haitianos a Chile, registrado entre los años 2023 y 2025.

Actualmente, diversas comunas a lo largo del país continúan realizando operativos de búsqueda para dar con el paradero de los menores extraviados.

El objetivo de estos despliegues territoriales es verificar el estado de salud, las condiciones de vida y a cargo de qué adultos se encuentran viviendo dentro del territorio nacional.