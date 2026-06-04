El Hospital Regional de Talca realizó un “pasillo del honor” para despedir a un menor cuyos órganos fueron donados por decisión de su familia. Los padres autorizaron compartir la historia para promover la donación y crear conciencia sobre su importancia.

Un emotivo momento se vivió en el Hospital Regional de Talca luego de que la familia de un menor de edad tomara la decisión de donar sus órganos tras su fallecimiento.

La acción fue destacada por el recinto asistencial debido al impacto que tiene en la vida de pacientes que esperan un trasplante y que podrían recibir una nueva oportunidad gracias a este gesto de solidaridad.

Hospital Regional de Talca realizó un “pasillo del honor”

Como muestra de respeto y agradecimiento, funcionarios del centro asistencial realizaron un tradicional “pasillo del honor” para despedir al menor.

En la actividad participaron integrantes de los equipos médicos, administrativos y de apoyo del hospital, quienes acompañaron el recorrido en señal de reconocimiento hacia el niño y su familia.

Desde el establecimiento señalaron que esta ceremonia busca expresar el cariño, respeto y gratitud hacia quienes toman la decisión de donar órganos en momentos de profundo dolor.