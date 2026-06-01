Detienen a dos mujeres con casi 19 kilos de hojas de coca en las inmediaciones del CREA de Talca

Dos mujeres de nacionalidad boliviana fueron detenidas por Carabineros tras ser sorprendidas vendiendo hojas de coca en las calles de Talca. El procedimiento se realizó durante controles preventivos en las inmediaciones del mercado CREA, revelando la internación ilegal de la planta que es considerada materia prima para elaborar drogas.

Venta ilegal en la vía pública

El operativo policial se gestó específicamente en la intersección de calle 11 Oriente con 2 Norte, una zona de alto tránsito comercial en la capital de la Región del Maule.

Allí, efectivos de la 5ª Comisaría de Control de Orden Público (COP) detectaron a las imputadas transando un producto de color verde con transeúntes.

Al ser fiscalizadas, las mujeres reconocieron que la mercancía correspondía a hojas de coca ingresadas desde Bolivia, burlando por completo los controles fronterizos del Servicio Agrícola y Ganadero (SAG).

OS7 confirma millonaria incautación

Tras el hallazgo, la sustancia confiscada fue derivada de inmediato al departamento especializado OS7 de Carabineros para su respectivo análisis técnico.

Las pruebas de campo confirmaron la naturaleza del producto, arrojando un peso total exacto de 18 kilos con 700 gramos.

El teniente Alexis Saldías Burgos valoró el resultado operativo producto del despliegue preventivo en el sector céntrico.

"A través de los controles preventivos permanentes que desarrolla Carabineros, fue posible detectar esta situación y proceder a la detención de las involucradas", señaló el oficial.

Saldías agregó que se logró "la incautación de una importante cantidad de hojas de coca que eran comercializadas de manera irregular".

Enfrentarán a la justicia

Tras constatar la flagrancia del delito de mantener materia prima para la elaboración de droga, el Ministerio Público tomó el control de la investigación penal.

El fiscal de turno instruyó que ambas ciudadanas extranjeras pasen a control de detención ante el Juzgado de Garantía de Talca para definir sus medidas cautelares.