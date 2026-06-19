Denuncias gatillan fiscalización a malls chinos en el Maule

Autoridades recorrerán las 30 comunas tras reportes de incumplimientos laborales. El operativo incluye la revisión de extranjeros en situación irregular, en trabajo coordinado con policías.

Un amplio operativo de fiscalización a los denominados "malls chinos" comenzó a ejecutarse de manera simultánea en la Región del Maule. La medida, liderada por la Seremi del Trabajo y la Dirección del Trabajo, busca constatar en terreno diversas denuncias recibidas por posibles vulneraciones a la legislación laboral.

Despliegue en las 30 comunas

El programa especial contempla inspecciones presenciales en locales comerciales ubicados en las cuatro provincias de la región: Talca, Curicó, Linares y Cauquenes.

La intervención surge como una respuesta directa frente a los antecedentes recopilados sobre este rubro comercial, el cual ha registrado un explosivo crecimiento en la zona durante el último tiempo.

El Seremi del Trabajo y Previsión Social del Maule, Ervin Castillo, detalló los alcances que tendrá este proceso de revisión en los distintos recintos.

“Continuaremos desarrollando en cada una de las 30 comunas, y 4 provincias de la Región, fiscalizaciones exhaustivas junto a la Dirección del Trabajo", indicó la autoridad regional.

Castillo agregó que el objetivo central es poder "hacernos cargo de un conjunto de denuncias ante incumplimientos de la legislación laboral, las que afectan directamente a los trabajadores”.

Foco en trabajadores extranjeros irregulares

Más allá de las condiciones contractuales y de seguridad, las autoridades gubernamentales confirmaron un segundo eje de acción: el estatus migratorio de los empleados.

El equipo fiscalizador revisará en detalle los antecedentes de las personas extranjeras que prestan servicios en estos locales para verificar si cuentan con sus permisos al día.

Respecto a este punto, Ervin Castillo precisó que pondrán especial atención en “la situación de trabajadores extranjeros en situación irregular en el país que pudiesen cumplir labores en este tipo de entidades".

Para garantizar la efectividad de los controles de identidad y estatus migratorio, el Seremi del Trabajo confirmó que ya se encuentran “activando una coordinación con los servicios y policías encargadas”.