Defensa anuncia plan para agilizar pensiones de Fuerzas Armadas

El Ministerio de Defensa implementará un plan de transformación digital para acelerar el otorgamiento de jubilaciones a funcionarios en retiro y eliminar trámites duplicados junto a Capredena.

Este lunes, el Ministerio de Defensa anunció un proceso de modernización para agilizar el otorgamiento de pensiones de las Fuerzas Armadas en el país. La medida gubernamental busca actualizar y acelerar el sistema de retiros del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea.

El objetivo de la modernización en Defensa

El subsecretario para las Fuerzas Armadas, Christian Bolívar, se reunió con los representantes de administración de personal de las tres ramas castrenses para evaluar los cambios. Esta iniciativa fue solicitada directamente por el ministro de Defensa, Fernando Barros.

La prioridad de las autoridades es entregar un servicio rápido a los funcionarios que culminan su carrera militar. El objetivo central es que el personal regularice su nueva situación financiera sin demoras burocráticas.

Fin a los trámites duplicados y digitalización

Al iniciar los análisis, el Gobierno detectó un rezago en los sistemas actuales. El subsecretario Christian Bolívar confirmó que existen problemas operativos que retrasan el pago a los beneficiarios.

“Desde que llegamos con el equipo a la Subsecretaría, vimos que tiene brechas importantes desde el punto de vista de la incorporación de tecnologías, de duplicidad de trámites”, detalló la autoridad sobre el diagnóstico inicial.

Nuevas plataformas y coordinación con Capredena

Para resolver estas deficiencias, la cartera sumará a profesionales de Tecnologías de la Información (TI). El plan consiste en aprovechar las plataformas de transformación digital del Estado para modernizar la gestión de datos.

Finalmente, se someterán a revisión todos los documentos exigidos actualmente a los uniformados. La meta es simplificar las solicitudes para que tanto las instituciones armadas como Capredena logren optimizar sus tiempos de respuesta.