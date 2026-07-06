Bencinas bajarán $100 esta semana: Gobierno confirma nueva caída

El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, ratificó una nueva reducción en el valor de los combustibles. Con este reajuste, la gasolina acumulará una baja de $200 por litro.

Este lunes, el Gobierno confirmó una nueva reducción en el precio de los combustibles a nivel nacional. El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, adelantó que las gasolinas bajarán aproximadamente $100 por litro durante esta semana, otorgando un respiro directo al bolsillo de los conductores chilenos.

El impacto en gasolinas y diésel

La autoridad proyectó un escenario económico favorable para los próximos días al mando de las arcas fiscales. "Conforme a nuestras estimaciones, debiésemos tener esta semana una reducción en el precio de los combustibles", precisó el secretario de Estado.

Además de los $100 menos por litro en las bencinas tradicionales, el titular de Hacienda proyectó que el diésel experimentará una caída cercana a los $150 por litro. Gracias a estos recientes ajustes, la gasolina anota un alivio acumulado de $200 por litro.

Las trabas en la refinación global

Pese a las caídas continuas, el valor comercial de las bencinas todavía no logra retroceder a sus niveles previos. La autoridad aclaró que esto responde netamente a problemas operativos en el mercado internacional.

"Para hacer gasolina, el petróleo necesita ser refinado. Y las refinadoras del mundo están aún muy afectadas, y por lo tanto, la diferencia entre petróleo y gasolina ha subido", explicó detalladamente Jorge Quiroz sobre la actual brecha de valores.

Proyecciones del mercado

Ante este complejo escenario externo, desde el Ejecutivo aseguraron que están realizando esfuerzos para adoptar diversas medidas fiscales. La prioridad es mitigar los efectos de las fluctuaciones internacionales en las estaciones de servicio locales.

Finalmente, el ministro Quiroz afirmó que el país va "bien encaminado" en materia económica. Según proyectó la autoridad, si el contexto global logra superar las recientes tensiones geopolíticas, se podrán consolidar nuevos descensos en el valor del combustible.