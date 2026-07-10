El programa Noche Digna fortalece su red de apoyo con albergues, rutas sociales y atención médica para proteger a personas en situación de calle durante la temporada de frío.

Las bajas temperaturas y las lluvias propias del invierno mantienen activo el despliegue del Plan Protege Calle, iniciativa que forma parte del programa Noche Digna y que, durante cerca de 60 días de funcionamiento, ya ha realizado más de mil atenciones a personas en situación de calle en la Región del Maule.

Las autoridades destacaron el avance del plan y anunciaron que el trabajo continuará reforzándose durante las próximas semanas, considerando que las condiciones climáticas aumentan el riesgo de hipotermia, enfermedades respiratorias e incluso la muerte de quienes no cuentan con un lugar seguro donde pasar la noche.

Red de albergues supera los 200 cupos

Como parte del Plan Protege Calle, la Región del Maule cuenta con 10 albergues nocturnos habilitados para entregar alojamiento, alimentación, abrigo y atención sociosanitaria durante la temporada de invierno.

La red regional dispone de más de 200 cupos, distribuidos en distintas comunas:

Curicó

Buen Pastor N.° 441 (Albergue Protege Municipal).

Peña N.° 985 (ONG Abriga a un Hermano).

Puerto Cisne S/N (Albergue Público Municipal).