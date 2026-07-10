Más de mil personas han sido atendidas por el Plan Protege Calle en el Maule durante este invierno
- Viernes 10 de julio de 2026
- 11:37 hrs
El programa Noche Digna fortalece su red de apoyo con albergues, rutas sociales y atención médica para proteger a personas en situación de calle durante la temporada de frío.
Las bajas temperaturas y las lluvias propias del invierno mantienen activo el despliegue del Plan Protege Calle, iniciativa que forma parte del programa Noche Digna y que, durante cerca de 60 días de funcionamiento, ya ha realizado más de mil atenciones a personas en situación de calle en la Región del Maule.
Las autoridades destacaron el avance del plan y anunciaron que el trabajo continuará reforzándose durante las próximas semanas, considerando que las condiciones climáticas aumentan el riesgo de hipotermia, enfermedades respiratorias e incluso la muerte de quienes no cuentan con un lugar seguro donde pasar la noche.
Red de albergues supera los 200 cupos
Como parte del Plan Protege Calle, la Región del Maule cuenta con 10 albergues nocturnos habilitados para entregar alojamiento, alimentación, abrigo y atención sociosanitaria durante la temporada de invierno.
La red regional dispone de más de 200 cupos, distribuidos en distintas comunas:
Curicó
Buen Pastor N.° 441 (Albergue Protege Municipal).
Peña N.° 985 (ONG Abriga a un Hermano).
Puerto Cisne S/N (Albergue Público Municipal).
Talca
1 Sur N.° 248 (entre 6 y 7 Poniente, sector Padre Guido Lebret).
Avenida San Miguel, Camino Puertas Negras S/N (Albergue DPR Maule).
Linares
Brasil N.° 0020.
Eleuterio Ramírez N.° 253.
Molina
Avenida Poniente N.° 1992.
También operan rutas sociales y médicas
Además de los albergues, el programa contempla Rutas Sociales y Rutas Médicas que recorren distintos sectores para entregar apoyo directo a personas que permanecen en la vía pública.
Estos equipos distribuyen alimentación caliente, kits de abrigo y atención básica de salud, buscando reducir los riesgos asociados a las bajas temperaturas.
En jornadas donde las condiciones meteorológicas representan un peligro mayor para la vida de las personas, también se activa el Plan Código Azul, dispositivo extraordinario que intensifica la asistencia en terreno.
¿Cómo ayudar?
Las autoridades hicieron un llamado a la comunidad a informar cuando observen a una persona en situación de calle expuesta al frío extremo, especialmente durante las noches de lluvia o heladas.
El objetivo es facilitar una respuesta oportuna para que quienes lo necesiten puedan acceder a un albergue o recibir asistencia mediante las rutas móviles.
Con el invierno aún en desarrollo, el Plan Protege Calle continuará operando en la región para brindar protección a las personas más vulnerables y disminuir los riesgos que representan las condiciones climáticas extremas.