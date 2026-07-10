Niño de Chanco necesita tratamiento de más de $200 millones en Estados Unidos

La iniciativa ha sumado apoyos a nivel regional, entre ellos el de la diputada por la región del Maule, Consuelo Veloso, quien se plegó a la red de colaboración para visibilizar el caso.

Una compleja e intensa campaña solidaria comenzó a desarrollar una familia de la comuna de Chanco, en la provincia de Cauquenes, con el objetivo de reunir los fondos necesarios para salvar la vida de su hijo Gael.

El pequeño padece de distrofia muscular de Duchenne, una enfermedad degenerativa y de alto costo, y sus seres queridos se encuentran contra el tiempo intentando recaudar más de 200 millones de pesos. Este monto les permitiría viajar a Estados Unidos y costear un tratamiento médico especializado que representa la principal esperanza para su futuro.

La iniciativa ha sumado apoyos a nivel regional, entre ellos el de la diputada por la región del Maule, Consuelo Veloso, quien se plegó a la red de colaboración para visibilizar el caso.

La parlamentaria advirtió que el grupo familiar ha debido enfrentar los enormes obstáculos que existen en Chile para acceder a terapias, medicamentos y tratamientos oportunos, una realidad que según indicó se vuelve todavía más compleja para quienes residen lejos de los grandes centros de atención sanitaria y de las capitales provinciales o regionales.