Niño de Chanco necesita tratamiento de más de $200 millones en Estados Unidos
- Viernes 10 de julio de 2026
- 10:23 hrs
La iniciativa ha sumado apoyos a nivel regional, entre ellos el de la diputada por la región del Maule, Consuelo Veloso, quien se plegó a la red de colaboración para visibilizar el caso.
Una compleja e intensa campaña solidaria comenzó a desarrollar una familia de la comuna de Chanco, en la provincia de Cauquenes, con el objetivo de reunir los fondos necesarios para salvar la vida de su hijo Gael.
El pequeño padece de distrofia muscular de Duchenne, una enfermedad degenerativa y de alto costo, y sus seres queridos se encuentran contra el tiempo intentando recaudar más de 200 millones de pesos. Este monto les permitiría viajar a Estados Unidos y costear un tratamiento médico especializado que representa la principal esperanza para su futuro.
La iniciativa ha sumado apoyos a nivel regional, entre ellos el de la diputada por la región del Maule, Consuelo Veloso, quien se plegó a la red de colaboración para visibilizar el caso.
La parlamentaria advirtió que el grupo familiar ha debido enfrentar los enormes obstáculos que existen en Chile para acceder a terapias, medicamentos y tratamientos oportunos, una realidad que según indicó se vuelve todavía más compleja para quienes residen lejos de los grandes centros de atención sanitaria y de las capitales provinciales o regionales.
Asimismo, la legisladora maulina cuestionó las falencias del sistema estatal frente a este tipo de diagnósticos de alta complejidad, argumentando que no es aceptable que tantas familias del país deban depender exclusivamente de rifas, campañas públicas y de la solidaridad de la ciudadanía para enfrentar problemas de salud de esta magnitud.
En esa línea, Veloso enfatizó que al momento de votar políticas públicas se suele perder de vista el impacto real en las personas, recordando que detrás de cada discusión política hay vidas esperando una oportunidad, por lo que hizo un llamado a colaborar con las cuentas bancarias dispuestas por la madre del menor, Marcela Gutiérrez González.
▶️ BANCO FALABELLA: Marcela Gutierrez / 196941657 / marse.20deabril@gmail.com /Cuenta Corriente 1-984-125972-0.
▶️ BANCO ESTADO: MARCELA HORTENCIA GUTIERREZ GONZALEZ / 19694165-7 / Cuenta Pro 43370498262.