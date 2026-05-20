Declaran admisible querella contra apoderado que atacó a profesor jefe en Talca

El imputado agredió al docente lanzándole un escritorio en plena reunión de apoderados y lo amenazó de muerte asegurando que pagaría "150 lucas" para mandarlo a matar.

Un crudo y violento episodio de violencia escolar escaló formalmente a la justicia maulina. El Juzgado de Garantía de Talca declaró admisible una querella criminal en contra de un apoderado del Colegio San Ignacio, acusado de propinarle una brutal golpiza y proferir amenazas de muerte en contra de un profesor de la institución.

La resolución del tribunal acoge a tramitación la acción penal pública por los delitos de lesiones leves y amenazas, ordenando remitir de forma inmediata todos los antecedentes a la Fiscalía Local de Talca para que inicie la investigación correspondiente.

Lanzamiento de escritorio y golpe contra la pizarra

De acuerdo con el documento legal, y segpun recoge VLN Radio, los graves incidentes se registraron el pasado 23 de marzo de 2026, alrededor de las 19:30 horas. En ese momento, la víctima se encontraba ejerciendo sus funciones como profesor jefe, liderando una reunión previamente agendada con los padres de una alumna para abordar temáticas estrictamente académicas.

La cita subió de tono cuando el agresor comenzó a increpar al docente con duros insultos y adjetivos descalificativos. De forma repentina, el sujeto se puso de pie y, actuando con extrema fuerza, le lanzó un escritorio encima al profesor. El impacto provocó que los muslos del educador quedaran comprimidos contra el mueble y que su cabeza se golpeara fuertemente contra el pizarrón acrílico que estaba a sus espaldas.

"Te voy a mandar a matar por 150 lucas"

Tras el ataque físico, el ensañamiento del apoderado continuó de forma verbal. El querellado se aproximó al docente en una actitud totalmente intimidante para proferir graves y explícitas amenazas en contra de su vida y su fuente laboral.

Según detalla la querella, el hombre le gritó frases de grueso calibre como: "Te voy a cagar la carrera" y"Voy a mandar a matarte por 150 lucas".

Diagnóstico médico tras la agresión

Tras lograr salir de la sala de clases, la víctima concurrió de urgencia al SAPU Carlos Trupp de Talca para constatar lesiones.

En el centro asistencial de salud se le diagnosticaron lesiones de carácter leve, consistentes en un evidente aumento de volumen en el cuero cabelludo y cuello, hematomas en ambos muslos producto de la compresión del escritorio, y enrojecimiento en los pabellones auriculares.

Con la luz verde otorgada por el Poder Judicial, el Ministerio Público tomará el control de la causa y ordenará las primeras diligencias a las policías para tomar declaración a los testigos del Colegio San Ignacio y citar a declarar al agresor en calidad de imputado.