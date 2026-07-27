Informan cortes de calles para los próximos días en Plaza de Armas y alrededores

Las restricciones se concentrarán en el entorno de la Plaza de Armas y comenzarán todas durante la noche del miércoles.

Durante la jornada de este lunes se informaron los cortes y desvíos de tránsito que se implementarán en el centro de la ciudad por la XVI Fiesta Costumbrista del Chancho, que se realizará este sábado 1 y domingo 2 de agosto.

La directora de Tránsito y Transporte Público de la Municipalidad de Talca, María Paz Torres, explicó que “los cortes comienzan el día miércoles 29 de julio, a las 21 horas, hasta el día lunes, en horarios diferidos”. Las restricciones se concentrarán en el entorno de la Plaza de Armas y comenzarán todas durante la noche del miércoles.

Los cortes serán los siguientes: 1 Sur, entre 2 Poniente y 3 Oriente, hasta el 3 de agosto a las 12:00 horas; 1 Poniente, entre 2 Sur y 1 Norte, hasta el 3 de agosto a las 12:00 horas; 1 Oriente, entre 2 Sur y 2 Norte, hasta el 3 de agosto a las 06:00 horas; 1 Norte, entre 2 Poniente y 2 Oriente, hasta el 3 de agosto a las 06:00 horas; 2 Oriente, entre 2 Sur y 1 Norte, hasta el 3 de agosto a las 12:00 horas; y avenida Isidoro del Solar, entre 1 y 2 Poniente, hasta el 3 de agosto a las 06:00 horas.