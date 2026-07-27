Informan cortes de calles para los próximos días en Plaza de Armas y alrededores
- Lunes 27 de julio de 2026
- 17:49 hrs
Las restricciones se concentrarán en el entorno de la Plaza de Armas y comenzarán todas durante la noche del miércoles.
Durante la jornada de este lunes se informaron los cortes y desvíos de tránsito que se implementarán en el centro de la ciudad por la XVI Fiesta Costumbrista del Chancho, que se realizará este sábado 1 y domingo 2 de agosto.
La directora de Tránsito y Transporte Público de la Municipalidad de Talca, María Paz Torres, explicó que “los cortes comienzan el día miércoles 29 de julio, a las 21 horas, hasta el día lunes, en horarios diferidos”. Las restricciones se concentrarán en el entorno de la Plaza de Armas y comenzarán todas durante la noche del miércoles.
Los cortes serán los siguientes: 1 Sur, entre 2 Poniente y 3 Oriente, hasta el 3 de agosto a las 12:00 horas; 1 Poniente, entre 2 Sur y 1 Norte, hasta el 3 de agosto a las 12:00 horas; 1 Oriente, entre 2 Sur y 2 Norte, hasta el 3 de agosto a las 06:00 horas; 1 Norte, entre 2 Poniente y 2 Oriente, hasta el 3 de agosto a las 06:00 horas; 2 Oriente, entre 2 Sur y 1 Norte, hasta el 3 de agosto a las 12:00 horas; y avenida Isidoro del Solar, entre 1 y 2 Poniente, hasta el 3 de agosto a las 06:00 horas.
En cuanto a los desvíos, las alternativas recomendadas son: Norte a Poniente: por calle 2 Norte, 3 Poniente - 2 Sur. Poniente a Oriente I: por 2 Sur, 2 Poniente - 3 Norte - 3 Oriente - 1 Norte. Poniente a Oriente II: por 2 Sur, 4 Oriente - 1 Norte. Norte a Oriente I: por 4 Norte, 4 Poniente - Av. Isidoro del Solar - 3 Poniente - 2 Sur. Norte a Oriente II: por 2 Norte, 3 Poniente - 2 Sur. Suroriente a Norte: por 2 Sur, 2 Poniente, Av. Isidoro del Solar - 4 Norte. Oriente a Sur: por 2 Sur, 1 Oriente.
El seremi de Transportes y Telecomunicaciones, Baldemar Higueras, señaló que se ha establecido “esta especie de territorio de exclusión, acotado a la Plaza de Armas”, junto con medidas de mitigación para mantener la circulación. Además, indicó que la Unidad Operativa de Control de Tránsito permitirá adecuar los tiempos de los semáforos y gestionar las condiciones de circulación durante la festividad.
Desde el municipio y Transportes reiteraron el llamado a planificar los viajes con anticipación, considerar las rutas alternativas y preferir el transporte público durante la Fiesta Costumbrista del Chancho.