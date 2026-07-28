Alerta en Licantén: Ordenan evacuar sector Placilla por desborde del Mataquito

Senapred activó la mensajería SAE de manera preventiva tras la salida de las aguas hacia predios agrícolas. Autoridades monitorean las defensas fluviales y descartan, por ahora, daños a viviendas o personas.

La tranquilidad de la zona costera de la provincia de Curicó se vio interrumpida nuevamente por la fuerza de la naturaleza. El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) emitió una orden de evacuación preventiva para el sector de Placilla, ubicado en la comuna de Licantén.

La medida responde al desborde del río Mataquito, un cauce que históricamente ha mantenido en vilo a los habitantes de este valle. Las precipitaciones recientes provocaron un aumento sostenido en el nivel de las aguas, superando la capacidad del lecho en esta zona específica de la Región del Maule.

A través del Sistema de Alerta de Emergencias (SAE), los teléfonos móviles de los residentes de Placilla comenzaron a sonar con la instrucción de abandonar el área. La directriz del organismo técnico busca resguardar la integridad de la comunidad local antes de que la situación escale a una emergencia mayor.

Para coordinar las acciones en terreno, el delegado presidencial provincial de Curicó, Óscar Águila, se trasladó rápidamente hasta el lugar afectado. La autoridad encabeza el comité operativo junto al director regional de Senapred en el Maule, Carlos Vergara, quienes se mantienen evaluando el comportamiento del caudal minuto a minuto.

El estado de las defensas fluviales y el impacto agrícola

El fantasma de las inundaciones de años anteriores mantiene en alerta máxima a las autoridades y vecinos de Licantén. Sin embargo, los equipos de emergencia en terreno entregaron un primer balance tranquilizador respecto a la infraestructura residencial de la comuna.