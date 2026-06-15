Cuentas de luz suben en julio: Revisa el alza en tu comuna

La CNE anunció un incremento promedio nacional del 4,9% en las tarifas eléctricas. Mientras en Santiago el alza será moderada, ciudades del sur sufrirán aumentos superiores al 16%.

A partir del 1 de julio, los hogares chilenos enfrentarán un nuevo incremento en sus cuentas de luz. La Comisión Nacional de Energía (CNE) proyectó un alza promedio de 4,9% a nivel nacional, impulsada por los mayores costos en generación y transmisión de energía.

El impacto del alza en Santiago

La magnitud de este reajuste tarifario no será igual para todos, ya que dependerá directamente de la empresa distribuidora y la zona de residencia del cliente.

Para los habitantes de la Región Metropolitana que son clientes de Enel, el aumento estimado será cercano al 2,72%.

En la práctica, un hogar santiaguino que actualmente paga $58.500 mensuales, experimentará un alza de aproximadamente $1.600, elevando su boleta a unos $60.100.

Fuerte golpe al bolsillo en el sur de Chile

El escenario es considerablemente más adverso para los residentes de la zona sur del país, un problema originado por los actuales retrasos en la infraestructura de transmisión eléctrica.

Las comunas que dependen de la distribuidora Saesa, como Valdivia y Puerto Montt, enfrentan proyecciones de incremento que superan el 16%.

Esto significa que una familia sureña con un gasto eléctrico promedio de $60.000, podría ver su cuenta dispararse por sobre los $70.000 mensuales durante este invierno.

Cobros adicionales por reliquidaciones

Junto al aumento de la tarifa eléctrica, julio marcará el inicio del proceso de reliquidaciones postergadas por la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC).

Este mecanismo busca regularizar los saldos pendientes acumulados entre los años 2020 y 2024.

Dependiendo de cada situación particular, esta medida podría generar cobros adicionales o abonos a favor directamente en las boletas de los consumidores.

Detalle de la variación por ciudad

El Informe Técnico Preliminar de la CNE entregó el detalle de los cambios en la tarifa eléctrica para las principales capitales regionales. Solo en el extremo norte se registrarán caídas en el precio:

Arica (CGE): -0,74% (Baja de tarifa)

Iquique (CGE): -0,39% (Baja de tarifa)

Antofagasta (CGE): +0,42% (Saesa +9,23%)

La Serena (CGE): +1,51%

Santiago (Enel): +2,72%

Rancagua (CGE): +1,54%

Talca (CGE): +1,54%

Temuco (CGE): +1,42% (Codiner +3,11% / Frontel +3,39%)

Valdivia (Saesa): +16,60%

Puerto Montt (Saesa): +16,36% (Crell +8,78%)

Punta Arenas (Edelmag): +2,74%

Oficialización del nuevo decreto

Es necesario precisar que estas variaciones porcentuales corresponden a la primera etapa del proceso semestral de actualización regulatoria del sector eléctrico.

Los valores definitivos que pagarán los chilenos serán ratificados oficialmente a través de un decreto ministerial durante el transcurso de junio.