¿No recibiste tu devolución de renta? Revisa las razones de la retención y qué hacer

Expertos aclaran que un 23% de los montos totales han sido frenados por el SII debido a deudas, pensiones alimenticias o errores de terceros.

Entró en tierra derecha la fase de cierre de la Operación Renta 2026. La última semana de mayo se ha transformado en un periodo crítico para miles de chilenos que presentaron su declaración de impuestos esperando su respectivo dinero, pero que hasta la fecha no han recibido el depósito ni conocen los motivos del retraso.

El calendario de la Tesorería General de la República estipula que el último pago de devoluciones está programado para los días 27 y 29 de mayo, dependiendo de si el usuario seleccionó la modalidad de depósito bancario o cheque. Esto deja un margen de tiempo sumamente acotado para reaccionar y subsanar errores.

La brecha de las retenciones: Miles de personas sin pago

De acuerdo con datos sectoriales de Computrabajo, la magnitud de las retenciones es considerable. Durante la primera fase del proceso, de un universo de 1.063.066 declaraciones revisadas, se autorizó la devolución al 93% de los contribuyentes. Sin embargo, al mirar el panorama desde la perspectiva de los recursos, solo se aprobó el 77% de los más de $319 mil millones solicitados.

Esto significa que el Servicio de Impuestos Internos (SII) u otros organismos del Estado frenaron el 23% de los montos globales, dejando a cerca de 74.000 personas sin su devolución solo en la primera etapa de la campaña.

Las 5 razones más comunes por las que te retuvieron la Renta

Especialistas en materia tributaria aclaran que una devolución retenida no significa necesariamente que la declaración fue rechazada de plano, sino que el dinero fue congelado o redirigido para saldar otras obligaciones legales. Las causas más frecuentes detectadas este año son:

Deudas de pensión de alimentos: Activación automática de retención mediante el Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos. Créditos universitarios con el Estado: Descuentos para cubrir cuotas morosas del Crédito con Aval del Estado (CAE) o el Fondo Solidario de Crédito Universitario. Retenciones de salud: Cobros e inconsistencias emanados desde las instituciones previsionales de salud. Declaraciones Juradas (DDJJ) con inconsistencias: Modificaciones realizadas a los formularios con posterioridad a la presentación formal de la declaración de impuestos. Errores en datos bancarios: Digitación incorrecta del número de cuenta, tipo de cuenta o RUT del titular al momento de rellenar el formulario 22.

El cruce de datos y el "fantasma" de los terceros

Un error habitual entre los contribuyentes es asumir que tras enviar el formulario el proceso se ejecuta de manera ciega. Muchas personas que declararon estrictamente dentro de los plazos legales tienen sus dineros bloqueados debido a un descalce de información.

Esto ocurre cuando los datos declarados por el ciudadano no coinciden con los antecedentes que un tercero —como su empleador, una AFP o una institución financiera— informó previamente al SII mediante las Declaraciones Juradas. Al existir una diferencia de pesos, el sistema congela el pago para someterlo a fiscalización, lo que puede postergar la liberación de los montos hasta los meses de junio o julio.

Guía paso a paso: ¿Qué puedo hacer hoy?

Ricardo Díaz Fernandoi, Contador Público y Auditor tributario de Recabarren, entregó las directrices clave para destrabar el beneficio antes de que finalice el mes:

Ingreso al Portal: Lo primero es acceder de forma inmediata al sitio web oficial del SII ( sii.cl ) utilizando tu clave personal o ClaveÚnica.

Revisión de Estado: Dirigirse a la sección de Operación Renta y revisar el estado de la postulación, la cual puede figurar como "Aceptada" , o bien "Con inconsistencias" . Allí se desplegará si la devolución fue retenida de forma parcial o total.

Monitoreo Continuo: El experto aconseja revisar el portal constantemente durante las próximas semanas. "Es importante monitorear el sitio web del SII dado que irán en los próximos reprocesos sumando nuevas observaciones o eliminando algunas, considerando que existen declaraciones juradas cuyo vencimiento para su presentación es el 30 de junio próximo, y por ende, aún hay información que falta por procesar".